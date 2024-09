Appli QUALIBAT : 55 000 entreprises qualifiées dans votre poche

Pour vous simplifier la vie, chez QUALIBAT on s’applique. La preuve avec notre nouvelle application mobile.

Mieux qu’un annuaire en ligne, nous vous dévoilons un outil pratique et indispensable pour trouver en un claquement de doigts des artisans et entreprises qualifiés pour réaliser vos travaux. Notre annuaire de 55 000 entreprises qualifiées QUALIBAT tient désormais dans votre poche et vous suit partout au bureau et sur vos chantiers.

Grâce à son design épuré et une navigation ergonomique, vous pouvez facilement sélectionner les entreprises et filtrer les résultats en fonction de vos besoins et de différents critères comme la localisation géographique, le métier, le degré de technicité, la mention RGE et bien-sûr la qualification.