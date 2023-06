Trappe cloison coupe-feu 60 MIN

Les trappes coupe-feu plafond 60 minutes sont conçues pour être installées dans des faux plafonds de protection contre le feu autonome, une des exigences étant « charge combustible uniquement du côté pièce » et la classe de résistance au feu étant EI 60.

Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connections « Tox »

Joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d’incendie

Sécurité de retenue

Loqueteaux cachés

Plaques de plâtre GKF vissée

Pose rapide et facile

Elles offrent une protection efficace contre la progression du feu de la pièce dans la zone du faux-plafond. Le châssis intégré en aluminium est équipé d’un coupe-feu.

Le couvercle de la trappe d’inspection est garni d’une plaque coupe-feu DF et protégé contre l’entrée de fumée par un joint périphérique polyvalent. Le couvercle est sécurisé de part et d’autre par des bras d’accrochage de sécurité automatiques.



Les bras d’accrochage de sécurité garantissent l’interception du couvercle de la trappe à chaque fois que celle-ci est ouverte. Le couvercle est facile à retirer et à replacer.

Certifié CSTB, PV N° RS-20-054 + EXT 20.168C (2 x 18 mm)

Dimensions sur mesure à la demande dans la limite de la dimension maximale autorisée par le PV.

Tailles : 2 plaques de 18mm – Certificat EI 60