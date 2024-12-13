ConnexionS'abonner
Tremco - MATACRYL : Système d'Étanchéité Liquide

Tremco CPG France SAS

Système d’étanchéité liquide hautement flexible très résistant, appliqué manuellement ou par pulvérisation, sans joints, parfaitement étanche aux gaz et aux liquides.

Matacryl Industrial Waterproofing est un système de membrane polymère liquide à deux composants, à base de monomères acryliques modifiés à l’uréthane (technologie PUMA). Il est utilisé en tant que membrane d’étanchéité pour les structures en béton, pour applications en intérieur et extérieur, ainsi que sur les réservoirs situés en sous-sol et en surface.

Matériaux (détail) :

  • Membrane polymère liquide

Caractéristiques techniques

Très flexible, excellentes caractéristiques de pontage des fissures même à des températures extrêmement basses
Peut être appliqué sur surfaces horizontales, verticales et au plafond.
Totalement étanche aux gaz et à l’eau.
Très grande résistance aux chocs et à la perforation.
Excellente adhésion sur de nombreux supports.
Bonne résistance aux produits chimiques et à l’abrasion.
Système robuste entièrement polymérisé en 45 minutes.
Facilement réparable si besoin.
Disponible en version manuelle et en version projetable.

Matériaux

  • Polymère

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Structures enterrées, sous-sols, stockage de produits chimiques, compostage ou fermentation, tunnels routiers et ferroviaires, fosses d’ascenseur, confinement secondaire, réservoirs d’eaux usées, passerelles, silos d’alimentation, bio-fermenteurs, sous protection lourde comme sous dalles sur plots, carrelage, entre dalles béton.

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
