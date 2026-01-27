Smart-DUO : la chaudière à bois et à granulés la plus moderne

La Smart-DUO combine les atouts des granulés et des bûches de bois dans une même chaudière.

Puissante de 17 à 30 kW, c'est un choix confortable et flexible à destination des particuliers et professionnels

Labelisée Flamme Verte, elle est éligible aux aides financières

Majoritairement automatique, elle profite d'une technologie très confortable et performance.

Labels et certifications (détail) :