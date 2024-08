Yutaki S (Combi) 2.0 : pompe à chaleur air/eau et ECS intégrée

La PAC haute performance, design et compacte

La Yutaki S (Combi) 2.0 offre un confort optimal en chauffage et refroidissement. Son design moderne et compact et sa facilité d’installation en font l’équipement idéal pour s’intégrer dans tous les espaces, même les plus réduits, comme dans un placard de cuisine.

PAC Air/Eau Split frigorifique, 60°C

Avec (S Combi 2.0) ou sans (S 2.0) Eau Chaude Sanitaire.

Gamme de puissance : de 3,5 a 8kW (R32) / de 11 a 24kW (R410A)

+ DE PERFORMANCE

Des puissances adaptées à tous types de projets, neuf & rénovation, même par temps froid : fonctionnement jusqu’à -25°C extérieur et régime d’eau de 60°C jusqu’à -10°C sans résistance.

La gamme Yutaki S (Combi) 2.0 offre des performances exceptionnelles avec des COP Chauffage jusqu’à 5,25 et ECS jusqu’à 3,1.

Un ballon 220L (version S Combi 2.0) en acier inox haute résistance offre jusqu’à 288L d’eau chaude à 40°c (profil L).

+ PRATIQUE POUR LES PROS

Gestion Tout inclus : toutes les options de série (2 zones, relève chaudière, gestion ECS déportée, smartgrid ready, solaire thermique, ventilo-convecteurs).

CSNET Home PRO : visualisez l’état de votre parc à distance et ajustez son paramétrage en temps réel.

+ SIMPLE À CONTROLER

Contrôleur : un écran LCD moderne & design couplé à une utilisation simple pour le particulier et le pro.

Gestion compensée des lois d’eau ; adapte la température d'eau en fonction de l’écart constaté entre la consigne et la mesure effective d’ambiance.

Interface H01 : un thermostat modulant design et compatible avec l’univers Delta Dore Tydom pour une gestion globale de vos équipements connectés dans la maison (option).

+ DISCRET QUE JAMAIS

Design moderne

Encombrement réduit (LxP : 600x600mm)

Faible niveau sonore

Labels et certifications (détail) :