airHome Multi Pro : pompe à chaleur air/air multi-splits

La pompe à chaleur air/air multi-splits, pour un confort personnalisable sur-mesure

Rafraîchissez et chauffez jusqu'à 5 pièces avec un seul système ! Notre gamme multi-splits dispose d'une grande flexibilité et vous permet de mélanger et d'associer différents types d'unités intérieures, pour s'adapter parfaitement à l'agencement de chaque pièce. Classe énergétique : A+++ (froid) / A++ (chaud)

→ 1 seul groupe extérieur pour chauffer/climatiser toutes les pièces !

PERFORMANCE ET ÉCONOMIES

Quelle que soit l’unité intérieure que vous choisissez, airHome Multi Pro vous garantit des performances en chauffage jusqu’à A++ et en rafraîchissement jusqu’à A+++.

Pour des économies d’énergies toute l’année !

Les unités intérieures sont dotées de fonctionnalités d’économies d’énergie :

Détecteur de présence (selon modèle) → Capte la présence dans la pièce et ajuste la puissance et la température.

Modes Eco et Smart Eco → Ajuste la température de consigne (augmente en mode froid, réduit en mode chaud)

Modes Nuit et SleepSense → L’unité s’adapte à la température ambiante pour plus de confort pendant le sommeil

POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR

Certaines unités intérieures sont équipées de fonctionnalités de traitement d’air afin d’éliminer jusqu’à 99% des polluants et bactéries présents dans les pièces : filtre anti-virus en Zinc Pyrithione, ioniseurs.

PLUS DE CONFORT

Des unités silencieuses : à partir de 21dB(A) (pression acoustique en petite vitesse de soufflage, à 1mètre de l’unité en champs libre, selon modèle)

PLUS DE CONNECTIVITÉ

Toutes nos unités murales airHome sont équipées du wifi de série (boitier inclus dans l’unité) et pilotables à distance via l’application airCloud Go.

Compatible Google Home ou Alexa d’Amazon

Fonction unique de Géorepérage

Labels et certifications (détail) :