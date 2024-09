Une nouvelle solution innovante sur le marché des pompes à chaleur !

Les pompes à chaleur air/eau Yutaki, reconnues pour leur très haut niveau de performance et de fiabilité, intègrent l’intelligence d’un nouvel algorithme bioclimatique breveté par Delta Dore.

Une solution connectée qui optimise le fonctionnement de la PAC par l’intégration de la gestion automatique des ouvrants. Les performances en chauffage et rafraîchissement sont ainsi boostées tout en garantissant un confort thermique parfait toute l’année et des économies d’énergie inégalées.

Cette solution bioclimatique exclusive a été spécialement développée pour les pompes à chaleur des gammes Yutaki. L’algorithme intelligent bioclimatique Tywell permettra, selon la saison et l'évolution des données de température (intérieure et extérieure) et de l'ensoleillement, de réduire les besoins énergétiques, limiter les consommations et optimiser automatiquement tous les usages : chauffage, rafraîchissement et volets roulants.

Un logement plus confortable et plus économe

Automatiser les volets intelligemment en fonction de l’ensoleillement permet de profiter des apports du soleil en hiver et de s’en protéger en été. Les piloter de manière connectée permet de gagner jusqu'à 34% d'économies d'énergie en hiver et 5 degrés en moins en été versus l’utilisation d’une PAC seule (Source Etude réalisée par l’agence TBC pour le compte du SNFP).

La solution bioclimatique Delta Dore x Hitachi, une réelle valeur ajoutée pour l’habitat neuf ou existant

Pour les constructions neuves

La solution bioclimatique est conforme aux exigences de la RE2020. Elle augmente le nombre de points sur les indicateurs réglementaires, afin de réduire les coûts de construction.

Pour les logements existants

La solution bioclimatique participe à l’amélioration du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et donc à l’augmentation de la valeur des biens.

La gestion à distance, le contrôle vocal et l'application unique de pilotage offrent également une expérience utilisateur simple et intuitive.



Cette solution est compatible avec l'écosystème Delta Dore permettant aussi de gérer, depuis la même application : la sécurité, l’éclairage et le pilotage des ouvrants comme le portail ou le garage. Une maison connectée intelligente qui simplifie le quotidien et allège la facture d’énergie.

Labels et certifications (détail) :