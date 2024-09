airHome 800 : pompe à chaleur air/air murale Inverter

airHome 800 Xtrem Heating, la nouvelle pompe à chaleur air/air qui assure performance & technologie même par grand froid.

Fonctionnant au R32 et disponible en version mono-split et multi-splits, cette nouvelle gamme assure des performances exceptionnelles même par grand froid. A la pointe de la technologie, l’appareil bénéficie des dernières fonctionnalités exclusives Hitachi tout en offrant l’avantage d’un confort connecté de série intuitif.

Une gamme performante et technologique

Afin de couvrir l’ensemble des besoins en chauffage et rafraichissement, Hitachi Cooling & Heating complète sa gamme murale avec le nouveau modèle airHome 800 qui allie performance et technologie. Cette nouvelle unité garantit des performances en chauffage et en rafraîchissement jusqu’à A+++. L’assurance d’économies d’énergie tout au long de l’année. Disponible en version mono-split et multi-splits, la gamme airHome 800 se décline en 4 puissances : 1,8* / 2,5 / 3,5 / 5 kW.

*(multi uniquement)

Un confort inchangé même en condition extrême

La nouvelle gamme murale assure un maintien de puissance en chauffage jusqu’à -15°C et un fonctionnement garantit jusqu’à -20° extérieur, grâce à la technologie Constant Power.

A la pointe de la technologie

airHome 800 intègre de très nombreuses fonctionnalités, exclusives sur le marché, qui ont été améliorées afin de maintenir l’efficacité et les performances des unités et du groupe extérieur sur le long terme, à savoir :

La nouvelle technologie FrostWash 3.0 : le nouveau processus d’auto-nettoyage de l’unité intérieur est encore plus complet afin d’assurer le maintien des performances et du débit d’air sur le long terme.

le nouveau processus d’auto-nettoyage de l’unité intérieur est encore plus complet afin d’assurer le maintien des performances et du débit d’air sur le long terme. La nouvelle génération du Mold Guard 2.0 : grâce aux nouveaux capteurs intégrés, le Mold Guard 2.0 surveille en permanence les niveaux de températures et d’humidité sur l’échangeur de l’unité intérieure, même lorsque les unités sont éteintes, afin d’assurer la propreté de l’unité tout au long de son utilisation.

grâce aux nouveaux capteurs intégrés, le Mold Guard 2.0 surveille en permanence les niveaux de températures et d’humidité sur l’échangeur de l’unité intérieure, même lorsque les unités sont éteintes, afin d’assurer la propreté de l’unité tout au long de son utilisation. Un nouveau groupe intégrant la technologie exclusive FrostWash : Le groupe extérieur airHome 800 intègre désormais lui aussi, la technologie exclusive Hitachi, FrostWash, afin de préserver les performances du groupe sur le long terme en supprimant poussières & saletés accumulées.

Le groupe extérieur airHome 800 intègre désormais lui aussi, la technologie exclusive Hitachi, FrostWash, afin de préserver les performances du groupe sur le long terme en supprimant poussières & saletés accumulées. Le groupe intègre aussi une nouvelle fonctionnalité : « DuraSpin » permettant de nettoyer l’échangeur du groupe extérieur contre les poussières, feuilles et pollens en inversant le sens du ventilateur extérieur.

Enfin, toujours soucieux de créer un environnement intérieur sain, la gamme exploite les fonctionnalités de traitement d’air déjà existantes sur la gamme airHome, telles que le filtre anti-virus en Zinc Pyrithione et le ioniseur AQtiv Ion, pour éliminer les particules, les allergènes et les odeurs et assurer la diffusion d’un air propre et pur.

Un pilotage intelligent pour un confort sur mesure

Pour une maîtrise parfaite du confort, de n’importe où et à n’importe quel moment, toutes les unités intérieures murales sont pilotables à distance via l’application mobile airCloud GO. Une fonctionnalité incluse de série sur l’ensemble des unités murales.

Labels et certifications (détail) :