Protègenet® : appui de fenêtre à embouts extrudés disponible en 5 jours départ usine*

Communiqué
Publié le 01 octobre 2025
Conçu pour répondre aux exigences des nouvelles règlementations thermiques dans le bâtiment, Protègenet® est système d’appui en aluminium recyclé et 100% recyclable. Il assure l’évacuation optimale des eaux pluviales et protège vos murs et vos façades des salissures et des infiltrations. La gamme propose des variantes pour des ouvertures de type oeil de boeuf, seuil de porte-fenêtre, seuil de porte…
Protègenet® : appui de fenêtre à embouts extrudés disponible en 5 jours départ usine*

Depuis plus de 30 ans, Protègenet s’impose comme une solution fiable pour les chantiers de construction neuve comme de rénovation. Conçus sur-mesure (longueur, largeur et profondeur), nos éléments sont livrés prêts à poser et nos accessoires sont préfabriqués en usine pour une installation rapide et propre.

Protègenet est un produit robuste, en aluminium 15/10ème minimum et avec embouts extrudés pour une tenue rigide et durable.
Son profil en pente, ses bords arrondis et ses cannelures assurent une évacuation optimale des eaux pluviales, évitant ainsi les infiltrations et les salissures en façade.

Le système est compatible avec les façades et tableaux isolés pour participer aux exigences des réglementations thermiques type RE2020 ou BBC.
Notre gamme inclut des variantes en standard pour l’équipement des ouvertures, de type : oeil-de-boeuf, seuil de porte, baie vitrée, etc.

Protègenet est fabriqué en aluminium recyclé et 100 % recyclable, s’inscrivant dans une démarche responsable et circulaire.

→ Finition :

  • 350 teintes et textures RAL selon notre nuancier danilac
  • Effets matériaux (bois, zinc neuf et ancien, cuivre, acier corten, etc.) selon notre nuancier
  • *En 5 jours départ usine dans les finitions : RAL 1015, 7016, 9010, 9016 et brut (sur demande)
  • Anodisé naturel

En rénovation, pour préserver l’architecture de votre façade avec appuis maçonnés traditionnels, le système Protègenet tradition en aluminium, reproduira fidèlement la forme et le rendu de vos appuis béton tout en intégrant votre isolation par l’extérieure.

Pour tous vos projets, une équipe de professionnels est votre service pour vous conseiller, n’hésitez pas à nous consulter !

 

Documentation

DANI ALU

Société familiale depuis 1978, DANI ALU est devenue en une quarantaine d’années...

BP 32 - Lieudit Clape Loup
69280 SAINTE CONSORCE
France

Plus d'informations


