Protègenet® : appui de fenêtre à embouts extrudés disponible en 5 jours départ usine*
Depuis plus de 30 ans, Protègenet s’impose comme une solution fiable pour les chantiers de construction neuve comme de rénovation. Conçus sur-mesure (longueur, largeur et profondeur), nos éléments sont livrés prêts à poser et nos accessoires sont préfabriqués en usine pour une installation rapide et propre.
Protègenet est un produit robuste, en aluminium 15/10ème minimum et avec embouts extrudés pour une tenue rigide et durable.
Son profil en pente, ses bords arrondis et ses cannelures assurent une évacuation optimale des eaux pluviales, évitant ainsi les infiltrations et les salissures en façade.
Le système est compatible avec les façades et tableaux isolés pour participer aux exigences des réglementations thermiques type RE2020 ou BBC.
Notre gamme inclut des variantes en standard pour l’équipement des ouvertures, de type : oeil-de-boeuf, seuil de porte, baie vitrée, etc.
Protègenet est fabriqué en aluminium recyclé et 100 % recyclable, s’inscrivant dans une démarche responsable et circulaire.
→ Finition :
- 350 teintes et textures RAL selon notre nuancier danilac
- Effets matériaux (bois, zinc neuf et ancien, cuivre, acier corten, etc.) selon notre nuancier
- *En 5 jours départ usine dans les finitions : RAL 1015, 7016, 9010, 9016 et brut (sur demande)
- Anodisé naturel
En rénovation, pour préserver l’architecture de votre façade avec appuis maçonnés traditionnels, le système Protègenet tradition en aluminium, reproduira fidèlement la forme et le rendu de vos appuis béton tout en intégrant votre isolation par l’extérieure.
Pour tous vos projets, une équipe de professionnels est votre service pour vous conseiller, n’hésitez pas à nous consulter !
MaPrimeRénov’ : un décret « illogique » pour la filière ITE
Jugée illogique, l’exclusion de l’ITE des aides MaPrimeRénov’ dès 2026 pour le mono-geste menace l’efficacité énergétique. Tel est le constat des entreprises du secteur, qui demande la suppression de l'article...
Vigilance sécurité en balcon
En balcon, la sécurité des personnes ne réside pas uniquement dans la mise en place et l’entretien des garde-corps. Soumis aux intempéries au cours de leur exploitation, les balcons sont sujets aux fissurations...
Système de supports à fixation mécanique simplifié pour la pose des équipements techniques en toiture-terrasse
Sherpal® F est une structure support en aluminium conçue pour la fixation des équipements techniques en toiture-terrasse. Disponible en versions standard de 4, 6 ou 8 potelets, avec une livraison sous...
La surélévation privilégiée par les Français, au détriment de la construction neuve
Pour faire face à la crise du logement, la surélévation de toiture apparaît comme une solution efficace pour limiter l’étalement urbain. Spécialiste de cette technique, Viveo dévoile une étude exclusive...