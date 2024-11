Crédit Agricole Immobilier fait l’acquisition de Nexity Property Management

Crédit Agricole Immobilier annonce avoir finalisé l’acquisition de Nexity Property Management, filiale de Nexity spécialisée dans la gestion d’actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux. Annoncée fin juillet 2024, cette opération permet à la filiale du Crédit Agricole d'asseoir son leadership sur le marché du Property Management institutionnel en France.

Crédit Agricole Immobilier, filiale du groupe Crédit Agricole, vient de finaliser l’acquisition de Nexity Property Management, la filiale de Nexity spécialisée dans la gestion d’actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux. Avec ce rachat, Crédit Agricole Immobilier renforce sa gamme d’expertises sur cette activité : conseil, gestion locative technique et comptable, pilotage de travaux, direction de centres commerciaux…

La filiale du groupe Crédit Agricole absorbe ainsi le maillage territorial de plus de 30 agences et antennes de Nexity Property Management. Ces nouvelles structures viennent compléter et consolider la présence du Crédit Agricole Immobilier en France, lui permettant d’être au plus près des besoins de ses clients institutionnels, dont ceux des Caisses régionales et des filiales du groupe Crédit Agricole, dans leurs projets d’investissements.

Au total, Crédit Agricole Immobilier gère désormais plus de 11 000 actifs.

Un actionnaire bienvenu pour Nexity

Du côté de Nexity, pour qui les temps sont un peu plus durs, cette opération s’inscrit pleinement dans la feuille de route du groupe, et notamment sa stratégie de recentrage initiée en 2023. Le promoteur immobilier, qui a enregistré sur les neuf premiers mois 2,57 milliards d’euros de CA, soit -13 % par rapport à la même période l’année passée, voit donc l’arrivée de ce nouvel actionnaire d’un très bon œil.

« Je me réjouis de la finalisation de cette opération avec le groupe Crédit Agricole, partenaire stratégique et de long terme du groupe Nexity (...). Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de Nexity Property Management à qui je souhaite beaucoup de succès avec leur nouvel actionnaire. Nous sommes convaincus que Crédit Agricole Immobilier saura poursuivre la qualité de services et conquérir de nouvelles parts de marché », s’est exprimé Jean-Claude Bassien, directeur général délégué de Nexity.

L’impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est non significatif et le retour sur investissement que cette opération générerait est en ligne avec la politique du groupe.

« Cette acquisition constitue une étape décisive dans notre stratégie visant à devenir le leader du Property Management en France. (...) En unissant nos forces, nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, en parfaite adéquation avec notre projet d’entreprise pour 2025 et celui du groupe Crédit Agricole, notamment en nous permettant d’accompagner plus largement nos clients sur leurs enjeux stratégiques sociétaux et environnementaux, dont la réduction de l’empreinte carbone de leurs actifs immobiliers », déclare Valérie Wanquet, directrice générale de Crédit Agricole Immobilier.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock