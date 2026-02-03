Le groupe Colas renforce son ancrage local en Bourgogne
Publié le 03 février 2026, mis à jour le 03 février 2026 à 17h00, par Raphaël Barrou
Le groupe Colas a annoncé jeudi 29 janvier qu'il allait s'agrandir avec l'acquisition du groupe Hubert Rougeot Meursault.
Cette dernière, une entreprise de travaux publics implantée en région bourguignonne depuis plus de 60 ans, emploie 330 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros en 2025. Elle dispose de six établissements de travaux, de deux usines d'enrobage, d'une carrière et une plateforme de recyclage.
Hubert Rougeot Meursault se félicite de « rejoindre un grand groupe »
Spécialisée dans les travaux routiers, la voirie réseaux divers (VRD), les canalisations, les terrassements et le génie civil, le groupe Hubert Rougeot Meursault doit permettre au groupe Colas d'« offrir à [ses] clients une réponse de proximité, adaptée à tous leurs types de problématiques en termes de construction, d’aménagement et d’entretien des infrastructures routières », explique Thierry Méline, président de Colas France.
« C’est une nouvelle dynamique pour nos équipes implantées dans la région, structurées dans des activités similaires et réunies aujourd’hui autour des mêmes fondamentaux : expertise technique, recherche de l’excellence et exigence », ajoute-t-il.
Du côté de Hubert Rougeot Meursault, le président Christophe Rougeot s'est dit « très heureux de rejoindre un grand groupe, leader dans le domaine des travaux publics, en France et à l’international. »
Et d'ajouter : « C’est une chance pour nos collaborateurs de pouvoir faire rayonner leur expertise au-delà de notre région de cœur bourguignonne. »
