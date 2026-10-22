EPI et vêtements de travail : Protecthoms rachète Stéol

Protecthoms acquiert Stéol, spécialiste des EPI et vêtements de travail, pour accélérer son développement dans le Grand Ouest.

Protecthoms, filiale du groupe Grand Comptoir, annonce l’acquisition de l’entreprise Stéol, spécialisée dans la vente d’Équipements de Protection Individuelle (EPI).



Pour rappel, le groupe Grand Comptoir regroupe des entreprises de distribution de produits de quincaillerie et de plomberie pour le secteur du bâtiment. Il comprend cinq filiales que sont Legallais, Bricozor, Protecthoms, W+M et Pièces Express.



À fin 2025, il comptait 1 700 salariés et plus de 50 points de vente pour un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros.



Le groupe a racheté l’entreprise Protecthoms en 2021. Cette dernière, née il y a plus de 30 ans à Château-Gontier (Mayenne), est spécialisée dans la distribution d’EPI et de vêtements de travail. Elle compte actuellement plus de 160 salariés.



Une acquisition qui permet un déploiement dans le Grand Ouest



Protecthoms annonce aujourd’hui accélérer son développement dans le Grand Ouest avec le rachat de Stéol, qui couvre le même secteur d’activité (EPI et vêtements de travail). Créée il y a 15 ans, Stéol dispose d’un siège administratif et logistique à Quittebeuf, en Normandie, et d’une agence commerciale et marketing à Fougères, en Bretagne.



Parmi ses spécialités, Stéol propose des services à forte valeur ajoutée, telle que la personnalisation à l’image des entreprises (broderie, sérigraphie, transfert) et un service logistique de colis individuels sur-mesure pour simplifier la distribution des EPI à ses clients.



« Nous sommes ravis d'accueillir Stéphane Gardie et l'ensemble des collaborateurs de Stéol au sein de la famille Protecthoms. Stéol partage notre exigence du service premium et nous apporte 15 ans de savoir-faire technique en Normandie et en Bretagne. Ensemble, nous allons développer notre marché de référence et concevoir des solutions toujours plus complètes pour protéger la vie des femmes et des hommes au travail », a réagi Thierry Carle, directeur général de Protecthoms.



« Pour Stéol, s'adosser à Protecthoms et au groupe Grand Comptoir est une opportunité formidable. Rejoindre un groupe d'envergure nationale, reconnu pour ses valeurs humaines et son leadership dans la distribution professionnelle, va nous donner les moyens de franchir un cap et de structurer notre développement à long terme, tout en garantissant à nos clients et partenaires la continuité de nos services de proximité », s’est de son côté réjoui Stéphane Gardie, gérant de Stéol.