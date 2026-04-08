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Nine Worths® dévoile ses nouvelles collections Workwear Printemps-Été 2026

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Communiqué
Publié le 08 avril 2026
Collection Nine Worths® Printemps-Été 2026 : vêtements de travail techniques, confortables et stylés, avec des lignes Urban et Authentique pour les pros exigeants.
Nine Worths® dévoile ses nouvelles collections Workwear Printemps-Été 2026 - Batiweb

À travers des matières innovantes, des coupes ergonomiques et un engagement durable, Nine Worths® poursuit son ambition : proposer des équipements à la fois performants et esthétiques, adaptés aux environnements de travail modernes.

Urban : l’énergie du workwear inspirée du sportswear

Pensée pour les environnements urbains et les professionnels en mouvement, la collection Urban affirme une silhouette moderne et dynamique. Inspirées de l’univers du sportswear, les pièces intègrent des matières techniques offrant légèreté, respirabilité et liberté de mouvement.

Pour cette nouvelle saison, la gamme s’enrichit de deux coloris estivaux qui renforcent son identité contemporaine :

  • Vert eucalyptus, frais et naturel
  • Bleu pétrole, profond et affirmé

Les coupes modernes et épurées soulignent une allure actuelle, tandis que des détails transparents sur les accessoires apportent une touche d’innovation et de technicité subtile.
Urban incarne ainsi l’équilibre entre performance professionnelle et style affirmé.

Authentique : la force du caractère et du savoir-faire

Avec la collection Authentique, Nine Worths® revendique un workwear brut et sincère, fidèle à l’héritage des métiers de terrain. Conçue pour les professionnels confrontés aux conditions les plus exigeantes, la gamme privilégie des matières plus robustes et texturées, gages de résistance et de durabilité.

Pour le Printemps–Été 2026, Authentique s’enrichit d’un nouveau coloris bleu lavé, à l’aspect volontairement patiné, qui renforce son identité terrain et son caractère intemporel.

Les détails orange, signature de la collection, viennent dynamiser les silhouettes et créer une cohérence visuelle forte entre les différentes pièces.

Pensée pour durer, la collection Authentique accompagne les professionnels dans leur quotidien avec des vêtements qui vivent, travaillent et évoluent avec eux.

Un workwear conçu pour l’exigence professionnelle

Avec ces nouvelles collections, Nine Worths® confirme sa volonté de faire évoluer le vêtement de travail vers davantage de technicité, d’ergonomie et d’esthétique.

Les collections Urban et Authentique illustrent pleinement les valeurs fondatrices de la marque — C.E.R.T.I.F.I.E.D : Confort, Expertise, Résilience, Technicité, Identité, Fonctionnalité, Innovation, Éthique et Durabilité.

Parce que la tenue professionnelle doit être à la hauteur des exigences du terrain, Nine Worths® accompagne les professionnels avec des vêtements pensés pour performer, durer et affirmer leur style.

Nine Worths® – It’s worth it.

 

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