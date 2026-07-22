Sylvestre Frézal a été nommé directeur général adjoint de SMABTP. En fonction depuis le 6 juillet 2026, il prend la responsabilité de quatre directions du groupe.

SMABTP, assureur mutualiste assureur mutualiste spécialisé dans les secteurs de la construction et de l’immobilier, étoffe son équipe dirigeante avec la nomination de Sylvestre Frézal au poste de directeur général adjoint, effective depuis le 6 juillet 2026.

Cette arrivée intervient dans le cadre du déploiement du plan stratégique « Grandir Ensemble », destiné à accompagner les évolutions du groupe.

Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les ressources humaines, les systèmes d'information, les affaires générales ainsi que la direction Organisation, Méthodes et Qualité.

Un parcours entre contrôle financier et fonctions dirigeantes

Ingénieur diplômé de l’École polytechnique et de l’ENSAE, Sylvestre Frézal a commencé sa carrière à l’Inspection générale des finances avant de rejoindre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), où il a exercé comme commissaire contrôleur des assurances. Il a ensuite poursuivi son parcours chez Generali France, où il a successivement occupé les fonctions de responsable du département Solvabilité et modélisation des risques, puis de directeur des risques d’assurance et financiers.

En 2018, il a intégré Covéa. Il y a d’abord été nommé directeur de cabinet du président, avant de devenir directeur général délégué et secrétaire général du groupe.

En parallèle de ses activités dans le secteur de l'assurance, il a dirigé le cycle de licence de Sciences Po Paris et créé HubSur, une assurtech spécialisée dans les services aux entreprises.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Sylvestre Frézal au sein de la direction générale du groupe. Son choix de rejoindre SMABTP témoigne de la capacité de notre groupe à rassembler les meilleures expertises pour accompagner ses ambitions de développement. (…) Son arrivée vient également renforcer notre équipe de directeurs généraux adjoints et nous permettra de poursuivre avec ambition les transformations engagées pour mieux servir nos clients du secteur de la construction », a déclaré Pierre Esparbes, directeur général du groupe SMABTP.