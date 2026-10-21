Le groupe Colas renforce sa présence aux États-Unis avec l’acquisition de Suit-Kote, spécialiste des solutions bitumineuses. Valorisé à 480 millions de dollars, ce rachat s’inscrit dans la stratégie de développement international du groupe, qui fait de l’Amérique du Nord l’un de ses principaux marchés.

Colas Inc., filiale américaine du groupe Colas, annonce avoir finalisé l’acquisition de l’entreprise Suit-Kote, spécialisée dans la distribution de bitume liquide, la production d’émulsions bitumineuses et les activités de construction et d’entretien des chaussées.



Jusqu’ici, l’entreprise était détenue par la famille Suits et opérait dans plusieurs États du nord-est des États-Unis.



En 2025, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 460 millions de dollars américains.



Une acquisition à 480 millions de dollars



L’acquisition a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 480 millions de dollars américains.



Ce rachat de 100 % du capital a été validé à l’issue de la procédure d’examen prévue par les autorités américaines de la concurrence.

À compter du 20 octobre 2026 (date de l’acquisition officielle), les résultats de Suit-Kote seront consolidés dans les états financiers du groupe Colas au 31 décembre 2026.



« La finalisation de cette opération marque une nouvelle étape pour Colas aux États-Unis. Suit-Kote apporte un ancrage régional fort, des savoir-faire reconnus dans les solutions bitumineuses et une grande complémentarité avec nos activités. Nous allons désormais nous concentrer sur l’intégration des équipes et sur les opportunités de développement que ce rapprochement va permettre dans le nord-est du pays », a expliqué John Harrington, directeur général États-Unis de Colas.



Les États-Unis, un marché stratégique pour Colas



Le groupe Colas est présent en Amérique du Nord depuis plus de 60 ans. Il y emploie 12 500 collaborateurs. À fin 2025, la région représentait 26 % du chiffre d’affaires du groupe, soit son deuxième marché derrière la France (qui représente 41 %).



Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement international du groupe dans certaines zones géographiques ciblées comme les États-Unis, l’Europe du Nord et l’Allemagne.



Récemment, Colas a notamment racheté le groupe allemand Frauenrath, en juin dernier.



Présent dans une cinquantaine de pays dans les cinq continents, le groupe Colas compte 62 000 salariés et a réalisé 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, dont plus de la moitié en dehors de l’Hexagone.