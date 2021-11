12èmes Trophées internationaux Placo : deux projets français primés

Ce vendredi 5 novembre, Placo, fabricant de solutions à base de plâtre, a remis ses 12èmes Trophées internationaux, récompensant les aménagements intérieurs misant sur ses produits. Dans le palmarès, deux projets français sont lauréats, un dans la catégorie « Plâtre », l’autre dans la catégorie « Plafonds ».

Organisé tous les deux ans, les Trophées internationaux Placo mettent en avant les projets d’aménagement intérieur réalisés dans le monde entier. Une fois n’est pas coutume, la 12ème édition de la compétition a décerné ce vendredi 5 novembre 14 prix. Ces derniers ont été répartis parmi six catégories : « Plaques de plâtre », « Plâtre », « Résidentiel », « Innovation et durabilité », « Non résidentiel », ainsi que « Plafonds ».

Au total, 74 projets venus de 30 pays ont concouru, et pour la quatrième édition consécutive, c'est-à-dire depuis 2013, l’expertise d’artisans français en matière de technique, de mise en œuvre et d'esthétique architecturale a été mise en lumière. Deux membres du Club Entreprises Placo ont chacun reçu un prix.

Le Prix catégorie « Plâtre » décerné aux ornements en plâtre d’un hôtel provençal



C’est ainsi que le projet réalisé à la Villa Saint-Ange, hôtel particulier de 2 500 m2 (38 chambres) à Aix-en-Provence (13), a remporté le prix de la catégorie « Plâtre ». L’ancienne maison de maître devait conserver son style, empreint de l’esthétique du Second Empire. A partir des plans de l’architecte Henri Paret, l’entreprise Denie, spécialisée dans la stafferie et la gypserie, a donc réalisé des gravures en plâtre.

Crédit photo : Yann Werdefroy

Pour produire avec finesse ces ornements, les professionnels ont confectionné des moules en élastomère, où ils ont versé le plâtre. Sont venus ensuite les finitions et l’encollage sur le chantier en octobre 2018. Cette dernière étape demandait beaucoup de dextérité, compte tenu de la hauteur des plafonds courbes (4 m).

Crédit photo : Yann Werdefroy

Pour une meilleure préparation, l’entreprise Denie a effectué une prise de côtes et des traçages. La conception de chaque décoration était sur-mesure, validée pour chaque pièce par le maître d’ouvrage et l’architecte.

Crédit photo : Yann Werdefroy

Les produits Molda Duo et Placol ont été retenus, reconnus pour le stuc et le staff et capable d’atteindre les attentes des artisans en termes d’esthétisme et de durabilité. Ce sont 25 tonnes de plâtre qui ont été mobilisées au total pour l’aménagement intérieur, les ornements réalisés en série, avec un temps de sèche de 24h, entre 30 et 35°C. « Le plâtre restant (environ 2 %) a été recyclé, et l’eau des étuves récupérée avec un humidificateur puis réintégrée dans la fabrication du plâtre », précise Placo.

La construction du Centre des Congrès à Jonzac (17), lauréate du prix catégorie « Plafonds »



Entrepris entre novembre 2015 et février 2018, les travaux de construction du Centre des Congrès à Jonzac (17) ont impressionné par leurs prouesses techniques, au point de recevoir le prix de la catégorie « Plafonds ». Sur les 3000 m2 d’espaces composés d’une salle de séminaire, d’une agora, d’un auditorium et d’un hall, le principal défi résidait dans la régie de l’auditorium.

Crédit photo : Yann Werdefroy

Pour cette partie-là, l’entreprise de plâtrerie A.Y. Gouraud a recouru au système de montants Megastil, sur les coins inférieurs verticaux et supérieurs horizontaux de la pièce, pensés par l’agence d’architecture Tertrarc. Sur les hauteurs, des plaques Placoflam BA 13, ont été posées, dans un souci de résistance au feu et de respect aux réglementations des bâtiments recevant du public, qui intégrent par ailleurs de plus en plus les notions d'accessibilité. L’affaiblissement acoustique de 57 dB a été quant à elle assurée par les plaques Duo’Tech 25, associées aux montants MSP 48.

Crédit photo : Yann Werdefroy

Avec ses lignes inspirées par celles d’un vaisseau spatial, le hall du Congrès mise sur un jeu de plaques à différents degrés d'inclinaison, possible grâce aux plaques perforées Gyptone Activ’Air et encore une fois la solution Duo’Tech. De quoi contribuer également à la qualité de l’air intérieur et à l’asborption acoustique du lieu, dédié aux spectacles, réunions et autres rassemblements.

Crédit photo : Yann Werdefroy

Virginie Kroun

Photo de Une : Placo