La Grande Motte, l’éternel recommencement

La Grande Motte est devenue aujourd'hui une ville à part entière qui dialogue avec les régions voisines ainsi qu'avec l'agglomération de Montpellier. L'agence d'architecture Leclercq Associés a été mandatée pour accomplir le réaménagement des quais Pompidou et Tabarly, un projet qui fait partie de la première phase du plan de réhabilitation du centre-ville. Une mission complexe que les architectes ont accompli avec habileté.

Imaginée par Jean Balladur en 1963, La Grande Motte répond à des critères qui sont toujours d’actualité. En effet, la station balnéaire à l’architecture très caractéristique, promeut la mobilité douce, des espaces paysagers ainsi que divers cheminements piétons. Un mode de vie qui, par conséquent, continue à attirer les convoitises.

C’est pour toutes ces qualités que le centre-ville, tourné vers le port, nécessitait quelques ajustements ainsi que de gros travaux de rénovation. La réponse de Leclercq Associés a été à la hauteur des différentes attentes. Renouant avec l’esprit novateur du lieu, tout en anticipant les transformations territoriales et sociales à venir, les architectes ont élaboré un projet qui réunit le quartier du Levant et le quartier du Couchant, en y introduisant une balade de plage à plage. S'en est suivi la réalisation du nouveau quartier de la colline. Ce dernier relie les divers quartiers et établit la transition paysagère entre le port et ses environs.

Crédit photo : Audrey Permitin

À La Grande Motte, et selon les plans d’autrefois, les logements s’organisent pour proposer de nouvelles manières d’habiter. Non seulement la nature y est très présente, mais les lieux de travail et de vie se croisent avec une grande adresse, dans le but de placer l’humain au cœur même du dispositif. Soulignons par ailleurs que l’un des points forts d’un tel urbanisme est la vie au grand air. C’est pourquoi une grande attention a été donnée, dès le départ, aux espaces publics.

La promenade portuaire fait partie de ces espaces hybrides aménagés avec tact, regroupant les lieux de balades, de rencontres, de commerces et de réjouissances. De ce fait, les quais s’organisent selon les saisons, au rythme de vie des plaisanciers. Pendant l’été, les espaces piétons et cyclistes supportent aisément les flux des usages, tandis qu’une conséquente promenade contourne le port et relie les deux plages. Ce travail minutieux est accompagné par la mise en place de mobiliers urbains conformes, dont des ombrières colorées.

Crédit photo : Audrey Permitin

L’agence Leclercq Associés a entrepris plusieurs changements, comme par exemple l’implantation de nouvelles extensions vitrées aux rez-de-chaussée commerçants ou encore l’agrandissement des terrasses, dans le but de magnifier l’architecture iconique de la cité balnéaire. La végétalisation faisant toujours partie de La Grande Motte, les architectes ont entrepris la plantation de 245 arbres feuillus, ainsi que la transplantation d’une cinquantaine de palmiers.

Tout a été minutieusement étudié dans le but d’offrir aux usagers des espaces ombragés en été et des îlots ensoleillés en hiver. En plus de l’installation d’un marché forain, et la mise en œuvre de placettes et de lieux supports d’animations en lien avec le centre-ville, l’éclairage a été particulièrement soigné. Tandis que quelques mâts d’éclairage éclairent les quais la nuit, d’autres éclairages de voies piétonnes s’inspirent des modénatures figurants sur les bâtiments environnants. Qu’il est plaisant d’arpenter cet univers enchanté fraîchement réhabilité !

Sipane Hoh

Photo de Une : Audrey Permitin