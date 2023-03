Connue pour son dynamisme économique et la diversité de son patrimoine architectural, la ville de Montpellier a récemment dévoilé quatre projets architecturaux audacieux à l'occasion du Mipim, salon consacré à l'immobilier.

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a souligné, lors de la présentation des lauréats que « Montpellier, au tournant des années 80, s'est fortement engagée dans un message : celui d'une forme d'hospitalité à tous les créateurs de l'esprit, que ce soit des scientifiques, des artistes, des architectes ». Un hommage à l'architecte Ricardo Bofill, concepteur du monumental quartier Antigone, souhaité par l'ancien maire Georges Frêche (1977-2004).

Des projets selectionnés pour leur design unique

Ces « folies » architecturales, conçues par les architectes renommés Odile Decq, Manuelle Gautrand, Ellen van Loon, et le duo Thomas Coldefy-Isabel van Haute, ont été sélectionnées parmi 18 candidatures pour leur design unique et leur contribution au paysage urbain de Montpellier.

Les projets sélectionnés comprennent un bâtiment en coworking conçu par Odile Decq, doté de murs blancs, d'un toit rouge vif et de fenêtres globuleuses, situé près du palais des congrès du Corum.

Le projet de Manuelle Gautrand, quant à lui, consiste en un ensemble d'immeubles d'habitation en terre coulée, situé dans le quartier Port Marianne, et qui fera face à une « folie » déjà construite par l'architecte Farshid Moussavi. Ellen van Loon a conçu un projet de trois immeubles aux formes arrondies, rappelant celle de galets, situés à la limite administrative de la commune.

Enfin, le duo Thomas Coldefy-Isabel van Haute a imaginé deux immeubles, l'un de logements, l'autre de bureaux, se faisant face et reliés par une passerelle, dans le récent quartier Ovalie. La livraison des quatre bâtiments présentés se fera probablement dans quatre à six ans.

Une cinquième « folie » ?

Ces « folies » architecturales, ou résidences extravagantes d'un point de vue architectural, font partie d'un projet plus large de la ville de Montpellier pour construire huit bâtiments supplémentaires dans les années à venir. La ville avait déjà fait appel à des architectes et designers-stars tels que Jean Nouvel et Christian Lacroix, pour réaliser ses grands projets urbains.

Malgré la sélection de ces quatre projets, un appel à candidatures pour une cinquième « folie » dans le quartier Nouveau Saint-Roch, proche de la gare, n'a pas abouti - aucun des projets proposés n'ayant satisfait les critères de la ville. Les lauréats des huit projets restants seront connus d'ici la fin 2023 ou début 2024.

Marie Gérald

Photo de une : ©Adobe Stock