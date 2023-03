Architecture : David Chipperfield, lauréat du Pritzker Prize 2023

Après l’architecte burkinabé Diébédo Francis Kéré en 2022, le britannique David Chipperfield s’est vu décerner le Pritzker Prize 2023. Âgé de 69 ans, il est notamment connu pour avoir rénové le Nues Museum de Berlin, ou encore le Palais des Vieilles Procuraties de Venise, mais aussi pour la création du Figge Art Museum aux États-Unis. À l’échelle du Royaume-Uni, il est à l’origine du Musée de la Rivière et de l’Aviron, du Turner Contemporary, ou encore du Hepworth Wakefield.

Un travail porté sur le changement climatique

Ses pairs ont salué un style « intemporel et moderne », qui « affronte les urgences climatiques, transforme les relations sociales et redynamise les villes ».

Lors de la réception du prix, l’architecte a déclaré vouloir continuer à travailler pour « faire face aux défis existentiels du changement climatique et de l’inégalité sociétale ». « Je prends cette récompense comme un encouragement à continuer de diriger mon attention non seulement vers la substance de l'architecture et sa signification, mais aussi vers la contribution que nous pouvons faire en tant qu'architectes », a-t-il déclaré.

« Nous savons qu'en tant qu'architectes, nous pouvons jouer un rôle plus important et plus engagé dans la création d'un monde non seulement plus beau mais aussi plus juste et plus durable », a-t-il poursuivi.

Claire Lemonnier

Photo de une : The Hepworth Wakefield – Adobe Stock