Trois semaines après le lancement de « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs » à la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris lance une nouvelle exposition.

Situé à l’espace Notre-Dame, sur le parvis du monument, « Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier » a ouvert ses portes au public ce mardi 7 mars, et ce jusqu'à la fin des travaux, en 2024.

En accès libre, gratuit et sans réservation, le visiteur pourra découvrir un parcours pédagogique et didactique sur le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui bat actuellement son plein.

Un parcours didactique et pédagogique

Les détails de l’exposition, dévoilés en vidéo par Lisa Bergugnat, responsable de la programmation et de la médiation culturelle pour l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris :





« Nous donnons à voir et comprendre les travaux de restauration, qu’est-ce qu'il se passe, juste à côté, ici, dans ce monument de plus de 850 ans, qui est restauré avec un mixte de savoirs-faire ancestraux et techniques des plus contemporains », résume Philippe Jost, directeur délégué général de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lors de la présentation en avant-première de « Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier ».

« Ces travaux, il s’agit de reconstruire des voûtes, de reconstruire une charpente en chêne, de nettoyer et restaurer tous les intérieurs de la cathédrale, des élévations en pierre, des décors peints, de nettoyer et restaurer le mobilier d’art… », rappelle-t-il.

Afin de valoriser les métiers d’art, du bâtiment et la recherche à l’oeuvre, des créneaux seront prochainement consacrés aux scolaires, les jeudis et vendredis. « Des visites pour les scolaires sont organisées à l’occasion de la 17ème édition des Journées européennes des métiers d’art, la semaine du 27 mars 2023 », précise l’établissement public.



Plus d’informations sur l’exposition « Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier » sur ce lien.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K