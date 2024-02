Conçu au 17ème siècle par Le Bernin, surnommé « le second Michel-Ange », le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican, va être restauré en vue du Jubilé de 2025. L’or et le bronze de la gigantesque sculpture de 29 mètres vont notamment être nettoyés

Plus de 250 ans après sa dernière restauration d’ampleur, le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican, va de nouveau être restauré en vue du Jubilé mondial de 2025.

Une sculpture de 29 mètres de haut

Conçue entre 1624 et 1635 par Gianlorenzo Bernini, dit « Le Bernin », cette gigantesque sculpture surplombe l’autel de la basilique Saint-Pierre, la plus grande église au monde. Ce baldaquin - habituellement objet de procession - mesure 29 mètres de haut, soit l’équivalent d’un immeuble de 10 étages.

Composée de bronze, de marbre et de béton, cette œuvre monumentale pèse 63 tonnes, et est ornée de dorures. « Le nettoyage de l'or et du bronze sont les éléments centraux de notre restauration », précise Alberto Capitanucci, responsable du chantier.

Objectif : terminer la restauration avant le Jubilé de 2025

Depuis le 14 février, une douzaine d’ouvriers, équipés de casques et de harnais, ont commencé à travailler sur l’échafaudage installé autour des quatre colonnes. L’objectif : parvenir à achever les travaux de restauration d’ici novembre 2024, pour être prêts à temps pour le Jubilé de 2025, grand rassemblement durant lequel 30 millions de pèlerins sont attendus.

Les travaux se feront sous les yeux des visiteurs. « Après avoir vu la Pietà de Michel-Ange (sculpture en marbre représentant la Vierge tenant sur ses genoux le corps du Christ, exposé dans une chapelle latérale de la basilique, NDLR), l'œil des pèlerins se pose sur le Baldaquin », explique en effet le père Enzo Fortunato, responsable de la communication de la basilique Saint-Pierre.

La dernière restauration du baldaquin remontait à 1758.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock