Ce vendredi, les charpentiers de Notre-Dame étaient réunis pour célébrer la fin de la restauration de la charpente du chœur de la cathédrale. La branche du « plus bel arbre » utilisé pour la reconstruction a symboliquement été déposée au sommet pour marquer cette étape.

Après la silhouette de la flèche, réapparue dans le ciel parisien, une nouvelle étape a été franchie dans le chantier de reconstruction de Notre-Dame : la fin de la restauration de la charpente du chœur de la cathédrale.

Depuis fin novembre, on peut de nouveau apercevoir la flèche de Notre-Dame. Si elle actuellement entourée d’un échafaudage, Philippe Jost, président de l’établissement chargé de la reconstruction de la cathédrale, a assuré début janvier que cet échafaudage serait retiré d’ici le printemps, et que la flèche serait intégralement visible pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui doivent débuter fin juillet.

Un branchage symboliquement déposé au sommet de la charpente du chœur

Ce 12 janvier marque une nouvelle avancée, puisqu’un branchage a symboliquement été déposé au sommet de la charpente du chœur de la cathédrale, marquant ainsi la fin de cette étape du chantier.

« C'est une petite chose mais symboliquement forte », a souligné Philippe Jost. « On a mis de côté une branche du plus bel arbre, on l'a montée sur le toit » pour « protéger » l’édifice, a-t-il précisé, devant les charpentiers rassemblés pour cet évènement.

« On se croirait à la passation de pouvoirs entre les ministres », a plaisanté l’un des charpentiers. « C’est au moins aussi important ! », lui a répondu M. Jost, alors que le plus jeune ouvrier se chargeait de fixer le branchage, comme le veut la tradition.

M. Jost a salué « l'état d'esprit collectif » de l'équipe de charpentiers. « On est fiers de ce que vous avez fait pour Notre-Dame », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la date de réouverture de la cathédrale au public est fixée pour le 8 décembre 2024.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock