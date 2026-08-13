En Californie, après les incendies de janvier 2025, l'entreprise Autodesk accompagne la reconstruction de logements détruits. Elle s'appuie sur un partenariat avec les autorités locales et une équipe d'architectes bénévoles pour accélération la remise en forme de quartiers entiers grâce au BIM.

Après le passage d'un incendie, quelles sont les perspectives d'avenir pour les quartiers ravagés par les flammes ? Du côté de Los Angeles, où des dizaines de milliers d'habitations sont parties en fumée en janvier 2025, des logiciels de BIM sont utilisés pour refaire sortir de terre des maisons.

Si les images des villas de stars hollywoodiennes réduites en cendre au très chic Pacific Palisades ont fait le tour du monde, c'est moins le cas d'Altadena, communauté populaire située au nord de la ville. C'est ici qu'a décidé d'intervenir Autodesk, entreprise de logiciels pour les architectes, les ingénieurs, les entreprises de construction ou encore les maîtres d'ouvrage.

200 architectes bénévoles dans une fondation

« Ce sont des gens qui ne peuvent pas se permettre de reconstruire », explique Nicolas Mangon, vice-président AEC Strategy chez Autodesk. Une incapacité qu'il attribue aux coûts trop élevés et aux assurances insuffisantes, mais il cite aussi « les coûts de prendre un architecte, le temps d'obtenir un permis de construire et le manque de main-d'œuvre à cause de l'action de l'ICE contre les étrangers et des chantiers des JO de 2028 à Los Angeles qui mobilisent déjà beaucoup d'entreprises ».

Ce n'est pas la première fois qu'Autodesk s'engage sur ce type de terrain sinistré. Après le rachat de la start-up Revit et de ses logiciels en 2002, l'entreprise contribue au chantier de la Freedom Tower à New York, à l'emplacement du World Trade Center, ou encore la reconstruction de Notre-Dame de Paris. « Sur tous ces projets-là, la question c'est : comment on peut aider tout en faisant avancer la technologie ? » En Ukraine, Autodesk s'implique aussi désormais dans la reconstruction d'habitations et d'infrastructures de petites villes.

À Altadena, l'entreprise parvient à trouver rapidement environ 200 architectes qui s'associent bénévolement à la Foothill catalog foundation, organisation à but non lucratif. « On finance cette fondation avec l'État de Californie, on leur fournit nos logiciels gratuitement et on les assiste dans ce qu'ils font », reprend Nicolas Mangon. « L'idée, c'est qu'ils font un catalogue de maisons types : entre 200 et 300 maisons que l'on a travaillées avec la mairie de Los Angeles pour préapprouver les constructions. »

Des risques de gentrification sur Altadena

La collaboration avec la ville permettrait, selon Autodesk de diminuer les délais pour obtenir un permis de construire de minimum 12 mois à maximum 2 mois. « Au lieu d'avoir pour chaque maison un permis individuel, on a fait de l'approbation de masse », ajoute le représentant d'Autodesk. Le concept une fois ce catalogue de maisons prototypes constitué, selon des inspirations de l'architecture locale souvent des maisons modestes de plain-pied, étant que les sinistrés n'aient plus qu'à choisir celle qui leur convient le mieux.

« On a fait un centre où l'on peut regarder les maisons virtuellement. Les gens mettent un casque et peuvent se balader comme dans un jeu vidéo ! », s'amuse monsieur Mangon.

Mais avec chaque catastrophe vient son lot de profiteurs de crise et le spectre de la gentrification. De son propre aveu, Nicolas Mangon reconnaît que sur les 6 000 habitations détruites en janvier 2025, tous les propriétaires ne parviendront pas à revenir à Altadena. « On voit déjà malheureusement que quelques maisons énormes ont été construites, alors que ce n'est pas dans l'esprit architectural. Il y a des gens qui ont décidé de vendre leur terrain, parfois parce que les sols étaient toxiques et qu'il fallait tout nettoyer profondément dans le sol... »

Alors que la Gironde se relève à peine d'un violent incendie qui a détruit 240 maisons en juillet, une action similaire d'Autodesk n'est pour l'heure pas à l'ordre du jour. « On est éditeur de logiciel et ces projets-là, ils ne sont pas attribués à une équipe en particulier », rappelle Nicolas Mangon. Et d'ajouter que, pour l'instant, il n'avait pas été sollicité pour « des besoins spécifiques ».