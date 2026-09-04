L’enveloppe publique consacrée à l’adaptation des écoles aux fortes chaleurs perd 40 millions d’euros. Seuls 2 500 établissements devraient en bénéficier et uniquement pour des audits énergétiques.

Fin juin dernier, en pleine période de canicule, un budget a été annoncé pour la rénovation énergétique des écoles. Sur la table : 136 millions d'euros, réunis par EDF, la Banque des Territoires, La Banque Postale et le gouvernement, alors que les maires ont demandé plus de moyens pour rénover les établissements scolaires.

Dans le détail, EDF consacre 80 millions d'euros à destination des établissements scolaires, des crèches et des centres de loisirs, dont 40 millions d'euros pour l'équipement de plus de 100 000 ventilateurs, brumisateurs, climatiseurs mobiles ou climatiseurs fixes. Des équipements censés être installés d'ici septembre 2026 sur plus de 10 000 établissements. L'autre moitié devait être distribuée sous forme de primes forfaitaires de 10 000 euros par établissement, jusqu'à fin juin 2027.

56 millions d'euros étaient prévus par la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts, La Banque Postale et le programme ACTEE, dédié à l'efficacité énergétique des collectivités territoriales. Ce montant devait financer l'adaptation climatique de 12 500 écoles mais a été finalement amputé de 40 millions d'euros (soit divisé par cinq), d'après des informations du Monde et de Politico, confirmées par le directeur du programme ACTEE, Guillaume Perrin, auprès de nos confrères de l'AFP.

Les financements publics dédiés aux audits énergétiques

« Le cabinet du Premier ministre nous a annoncé fin juillet que nous étions à 16 millions d'euros. Le plan annoncé fin juin était plutôt intéressant et couvrait un peu plus de 10 000 écoles, et ce plan est maintenant réduit à 2 500 écoles », confie à l'AFP M. Perrin.

Et de déplorer : «C'est un regret par rapport à l'enjeu du plan de canicule, à toute la souffrance des enfants, des enseignants qui a pu être exprimée pendant les deux canicules qui ont eu lieu en pleine période scolaire. »

Autre changement : ces 16 millions d'euros serviront uniquement au financement des audits énergétiques. Les 40 millions soustraits, issus des certificats d'économies d'énergie (CEE), seront réaffectés pour le plan d'électrification de la France.



Avec AFP