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RE2020 : le gouvernement annonce rendre publique ses données

Développement durable
Publié le 04 septembre 2026 à 14h55, mis à jour le 04 septembre 2026 à 16h37, par Raphaël Barrou
Après quatre ans de mise en œuvre de la RE2020, des données sur les performances des bâtiments neufs sont désormais accessibles sur data.gouv.
©Adobe Stock - Batiweb
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Après quatre ans de mise en œuvre, le ministère de la Ville et du Logement a décidé de rendre publique les données relatives à la RE2020 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter la consommation énergétique et améliorer le confort des bâtiments face aux épisodes de chaleur. Cet été, l'Observatoire de la performance énergétique et environnementale a mis en ligne sur le site data.gouv les résultats dans les pratiques de la construction. 

Pour rappel, la RE2020 avait connu une diminution de ses exigences applicables à la construction neuve. Une mesure visant à réduire les contraintes pesant sur les promoteurs immobiliers, notamment en baissant les demandes liées aux performances énergétiques des logements. 

Des premières données rendues publiques en attendant d'autres ?

 

« La mise en ligne de ces données constitue une nouvelle étape pour renforcer la transparence sur les performances environnementales des constructions neuves, accompagner la montée en compétence de la filière et préparer les prochains jalons de la réglementation », affirme le ministère dans un communiqué. 

Cette première publication correspond aux opérations achevées et qui ont attesté de la conformité des travaux. Des maisons individuelles ou accolées, des logements collectifs, des bureaux ou des établissements d'enseignement primaire et secondaire sont ainsi concernés. Le ministère laisse ainsi entendre que de nouvelles données restent pour l'heure confidentielles. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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