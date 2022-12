La réhabilitation de la Maison de Radio France s’achève enfin

Décembre 2022 signe la fin du chantier pharaonique de la réhabilitation du bâtiment de Radio France. Conçue par Architecturestudio et achevée par SRA Architectes, la rénovation de Maison de la Radio et de la Musique, figure emblématique du paysage parisien, s’est terminée avec un coût total de 493 millions d’euros hors taxe.

« 2022 marque la fin d’un chantier historique : la réhabilitation de la Maison de la Radio et de la Musique », a annoncé vendredi 02 décembre la direction de la maison Ronde, après près de quinze ans de travaux.

« Ce chantier titanesque a été mené de concert avec 50 entreprises partenaires pour penser et mettre en œuvre ce projet ambitieux et nécessaire à l’avenir de Radio France. La réhabilitation a renforcé le rayonnement de la Maison et développé ses possibilités, tout en respectant le patrimoine qu’elle représente », a commenté Sidonie Guénin, Directrice de la réhabilitation de Radio France depuis 2018.

90 000 m2 rénovés

La réhabilitation du bâtiment de Radio France dont « l’apparence et l'âme originelles » ont été conservées a été « modernisée sur les plans technique, avec une remise aux normes du bâtiment, mais aussi technologique », a précisé la direction. Au total, ce sont 90 000 m2 qui ont été rénovés, dont l’auditorium de Radio France d’une superficie de 2 300 m2 et près de 1 500 places. 38 000 m2 de bureaux ont également fait l’objet d’une réhabilitation.

La rénovation du bâtiment s'est achevée « dans le respect du calendrier établi en 2018 et sans dépassement de budget », avec un « coût total de 493 millions d'euros hors taxes », a souligné Radio France.

En 2018, le projet avait fait l’objet d’une mise à jour « pour assurer un pilotage efficace » et « intégrer les nouveaux enjeux numériques ainsi que les modes de production de demain ».

Pour Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France : « La finalisation du chantier historique de réhabilitation a été l’une de mes priorités ces dernières années. C’est un défi de taille que les équipes ont relevé. Les travaux menés ont fait honneur au patrimoine architectural de notre Maison tout en préparant son avenir. »

Une fin repousée à 2022

Inaugurée par le général de Gaulle en 1963, cette dernière avait dû être mise en conformité avec les normes anti-incendie et désamiantée. Il était alors prévu de lancer les travaux début 2006 pour une durée de six ans et un coût d'environ 240 millions d'euros.

Ce chantier pharaonique, initié finalement en 2008, avait été épinglé en 2015 par la Cour des comptes qui pointait « une dérive financière » contribuant au « déséquilibre des comptes de l'entreprise » publique.

En février 2019, la Cour relevait encore des « allongements de calendrier », et la fin des travaux avait été repoussée à 2022 au lieu de 2018. Le conseil d'administration avait alors fixé le coût total maximum de l'opération à 510 millions d'euros, selon un périmètre différent de celui de la Cour des comptes.

Un montant que « l’équipe de réhabilitation est parvenue à faire diminuer au fur et à mesure de la modération des risques », a noté Radio France.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : © AdobeStock