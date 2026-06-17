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Garde-corps vitrés : BALARDO obtient son Avis Technique CSTB

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Communiqué
Publié le 17 juin 2026
Face aux exigences croissantes de justification technique, les garde-corps vitrés BALARDO disposent désormais d'un Avis Technique CSTB reconnu.
Garde-corps vitrés : BALARDO obtient son Avis Technique CSTB - Batiweb

La place du garde-corps vitré dans l'architecture contemporaine ne cesse de se renforcer. Recherché pour sa capacité à préserver les vues, favoriser la lumière naturelle et valoriser les lignes architecturales, il s'impose aujourd'hui dans de nombreux projets résidentiels, tertiaires et ERP.

Cette évolution s'accompagne toutefois d'attentes accrues en matière de justification technique. Architectes, bureaux d'études et entreprises recherchent des solutions capables d'allier qualité esthétique, performance et conformité réglementaire.

Dans ce contexte, l'obtention d'un Avis Technique constitue un élément de référence pour sécuriser les choix de conception et de mise en œuvre.

Une reconnaissance technique pour la gamme BALARDO

Les systèmes de garde-corps vitrés BALARDO Core, Core HD, Hybrid et Hybrid HD bénéficient désormais de l'Avis Technique CSTB n° 2.1/24-1843_V1.

Cette validation atteste de leur aptitude à l'emploi dans un large éventail de configurations. Elle couvre notamment des applications en intérieur et en extérieur ainsi que différents niveaux de charges selon les usages du bâtiment.

Conçue pour répondre aux exigences des projets contemporains, la gamme BALARDO associe des profilés aluminium haute performance à différentes solutions de fixation permettant de s'adapter aux contraintes architecturales et techniques de chaque projet.

L'objectif : offrir un niveau élevé de transparence tout en garantissant la sécurité et la durabilité attendues sur ce type d'ouvrage.

Un partenariat stratégique avec Glassline

Cette actualité s'inscrit également dans le cadre du partenariat récemment conclu entre CROSO France et Glassline, fabricant reconnu de solutions verrières architecturales.

Cette collaboration permet à CROSO France d'élargir son offre avec des systèmes bénéficiant d'une forte reconnaissance sur le marché mondial et d'apporter aux professionnels français un accompagnement renforcé sur les projets intégrant des garde-corps vitrés.

Le partenariat ouvre également l'accès à d'autres solutions verrières complémentaires, parmi lesquelles BALMERO, système de balcon français vitré conçu pour sécuriser les ouvertures tout en préservant la transparence et l'apport de lumière naturelle. Cette solution bénéficie de rapports d'essais réalisés selon le cahier CSTB 3034_V3.

Une réponse aux attentes des prescripteurs

À l'heure où la documentation technique devient un critère essentiel dans le choix des systèmes constructifs, l'obtention de l'Avis Technique BALARDO constitue une étape importante pour faciliter la prescription des garde-corps vitrés sur les projets neufs comme en rénovation.

« L'obtention de cet Avis Technique marque une étape importante dans le développement de notre offre. Elle apporte aux architectes, bureaux d'études et entreprises un cadre technique reconnu pour concevoir et réaliser leurs projets avec davantage de sérénité », souligne l'équipe CROSO France.

 

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