À Paris, au sein de l’hôpital Sainte-Périne, le nouveau bâtiment Mirabeau renouvelle l’image traditionnellement associée à l’hébergement des personnes âgées.

Conçu par Lazo & Mure Architectes et Celnikier & Grabli Architectes, le bâtiment Mirabeau situé dans le 16ème arrondissement parisien, accueille 260 lits et développe environ 17 300 m².

Mis en service en 2025, il s’inscrit dans un site hospitalier marqué par la présence généreuse du végétal et arbore une relation privilégiée au parc Sainte-Périne. Ici, l’architecture ne cherche pas seulement à répondre aux exigences fonctionnelles d’un établissement de soins mais elle tente de transformer l’expérience quotidienne des patients.

La lumière, les vues, les jardins, les terrasses et les parcours deviennent autant de composantes d’une architecture qui cherche à rapprocher l’hôpital d’un lieu de vie.

Le projet trouve son origine dans une interrogation qui se définit par la capacité d’offrir aux personnes âgées hospitalisées un rapport quotidien avec l’extérieur. C’est pourquoi, les architectes ont cherché à éviter l’orientation des chambres vers des espaces intérieurs ou des patios fermés.

De ce fait, les 260 chambres individuelles bénéficient d’une relation directe avec le paysage extérieur. Plutôt que de distribuer les chambres le long d’un corridor uniforme, le bâtiment déploie ses façades afin de multiplier les vues et l’apport de lumière naturelle. La forme générale, proche d’un papillon, résulte moins d’une volonté formelle que de cette recherche d’ouverture sur l’environnement.

Cette inversion des priorités est significative. Le projet ne part plus du couloir pour distribuer les pièces mais de la chambre pour construire progressivement le système de circulation, de vues et d’espaces collectifs.

©Guillaume Guérin - Lazo & Mure Architectes/Celnikier & Grabli Architectes

Une figure en papillon

La géométrie du bâtiment constitue l’une des premières choses perceptibles depuis le parc. Deux ailes s’écartent de part et d’autre d’un corps central plus compact, donnant au plan sa silhouette caractéristique.

Cette disposition permet d’augmenter le linéaire de façade tout en ménageant différentes orientations et perspectives. Mais elle produit également une succession d’espaces intermédiaires : seuils, élargissements, terrasses et lieux de rencontre. La forme n’est donc pas indépendante du fonctionnement. Elle est la traduction spatiale d'une série de contraintes comme par exemple l’apport des vues et de la lumière, la fluidité de la déambulation, la préservation du paysage existant tout en maintenant des relations avec le quartier. Dans ce sens, le « papillon » est moins un geste sculptural qu’une conséquence du programme.

De même, soulignons que dans un établissement gériatrique, le déplacement ne peut être considéré comme une simple question de circulation.

Pour certains patients, notamment ceux souffrant de maladies neurodégénératives, la possibilité de marcher constitue une dimension importante de la vie quotidienne. Ainsi, le projet accorde une attention particulière aux parcours.

Les circulations sont éclairées naturellement et ponctuées de vues vers l’extérieur. Le palier central de chaque niveau constitue notamment un espace de transition entre les deux ailes du bâtiment. Le patient ne traverse plus seulement un espace de distribution fonctionnel, mais il rencontre des vues, des changements de lumière et des situations susceptibles de rompre la monotonie du parcours.

L’architecture hospitalière retrouve ici une dimension presque domestique. Comme dans un bâtiment d’habitation, le déplacement devient une succession de pièces, de seuils et de situations plutôt qu'un simple trajet entre deux points.

​©Guillaume Guérin - Lazo & Mure Architectes/Celnikier & Grabli Architectes

Le paysage comme matière architecturale

Le site de Sainte-Périne possède une qualité paysagère singulière dans le contexte parisien. La réalisation s’appuie sur la présence végétale.

Ainsi, les arbres du parc, ceux de la rue Mirabeau et les jardins du site constituent autant de cadrages possibles depuis les chambres et les espaces collectifs. Le paysage devient ainsi une matière architecturale à part entière. Cette relation est particulièrement importante pour les personnes qui passent de longues périodes à l’intérieur.

La vue n'est plus un simple agrément, elle participe à la qualité quotidienne de l'espace. Le bâtiment organise ainsi une succession de relations avec l’extérieur comme les vues depuis les chambres, les terrasses aux différents niveaux, les espaces extérieurs communs et le jardin en toiture. Soulignons que la toiture constitue l’un des prolongements les plus significatifs de la stratégie paysagère car elle accueille un jardin sécurisé destiné aux résidents et à leurs familles.

La matérialité du bâtiment repose sur une palette relativement réduite. La brique blanche, les éléments métalliques aux tonalités plus sombres et le verre composent une enveloppe dont le dessin accompagne la géométrie du plan. Tandis que les bandeaux de brique donnent une profondeur à la façade et participent à la protection solaire, les éléments métalliques en retrait accentuent la lecture horizontale du bâtiment. Par ailleurs, la relation au paysage ne se limite pas au parc. Depuis les chambres et les espaces collectifs, le projet cherche à maintenir un rapport avec la ville.

©Guillaume Guérin - Lazo & Mure Architectes/Celnikier & Grabli Architectes ​





Entre efficacité hospitalière et domesticité

Le projet doit néanmoins répondre aux contraintes d’un véritable établissement hospitalier. Derrière les espaces destinés aux patients se trouvent des flux, des locaux techniques, des fonctions logistiques et des exigences sanitaires qui imposent une organisation précise et des réponses rigoureuses.

Néanmoins, l’intérêt du projet réside dans la coexistence d’une part d’une architecture rationalisée, normée, organisée autour des soins et des flux et d’autre part d’une conception où la lumière naturelle est abondante, les vues, jardins, parcours et espaces communs se tissent sans oublier les relations sociales.

Mirabeau cherche à faire cohabiter ces deux dimensions plutôt qu’à les opposer. De même, l’un des enjeux intéressants de l’ensemble apparaît finalement dans son rapport au temps. Un hôpital de court séjour est souvent conçu autour de la rapidité : arriver, être soigné, repartir. Un établissement gériatrique relève d’une temporalité différente.

Dans ce contexte, la qualité d’une fenêtre, la présence d’un arbre, la possibilité de marcher, la variation de la lumière ou la possibilité de sortir sur une terrasse prennent une importance considérable. L’architecture doit alors produire non seulement des mètres carrés fonctionnels, mais des situations susceptibles de supporter la répétition du quotidien.

Finalement c’est peut-être là que se situe l’apport principal de Mirabeau. Le projet ne prétend pas abolir la dimension institutionnelle de l’hôpital. Il cherche plutôt à l’habiter autrement. Les deux agences d’architecture Lazo & Mure Architectes et Celnikier & Grabli Architectes ont mis leur connaissance ainsi que leur savoir-faire en adéquation pour faire de l’environnement quotidien une partie intégrante du soin.