À Florence, la réhabilitation sensible du Théâtre National

Le Théâtre National de Florence est restitué à la ville grâce à l’intervention sensible d’Archea Associati sous la direction de Marco Casamonti.

Il était temps ! Après plus de quarante ans de fermeture et d'abandon, le Théâtre National de Florence renaît. Situé au cœur de la ville, non loin de la Piazza della Signoria et du Palazzo Vecchio, le bâtiment, a fait l'objet d'une réhabilitation minutieuse qui a duré quatre ans.

Le projet est conçu et réalisé par l’agence d’architecture italienne qui possède une antenne à Paris, Archea Associati sous la direction de l’architecte Marco Casamonti. Il s’agit d’un exemple particulièrement significatif de restauration non spéculative. En effet, l’acquisition et la rénovation de ce théâtre n’ont pas été motivées par une logique immobilière ou commerciale, bien au contraire, l’opération a permis la sauvegarde d’un monument historique emblématique de la capitale de la Toscane qui risquait d’être transformé en SPA, selon le projet initial.

© Archea Associati

L’investissement – près de 15 millions d’euros – a été entièrement consacré au sauvetage structurel, à la restauration artisanale des stucs et des dorures mais aussi à l’intégration d’une technologie de pointe, restituant au cœur de Florence un édifice historique qui perpétue la tradition théâtrale tout en étant un espace de rencontre et de culture.

Garder l'âme du bâtiment tout en le modernisant

L’histoire du lieu n’est pas anodine, c’est un espace transformé au fil des siècles, tout d’abord en maison de correction, puis en hôpital, avant de devenir tour à tour Teatro della Quarconia puis Teatro del Giglio, avant de prendre son nom actuel.

© Archea Associati

Ce lieu chargé d’histoire exigeait une intervention minutieuse qui tendait à garder l’âme du bâti tout en le dotant d'infrastructures modernes. Ainsi, le bâtiment classé a fait l'objet d'une importante consolidation structurelle, comprenant la reconstruction des planchers et de la toiture dans le respect de la géométrie d'origine, ainsi que la reproduction des poutres en bois selon les techniques traditionnelles.

La rénovation a permis de restaurer le théâtre d'origine avec son parterre en forme de fer à cheval et ses quatre niveaux de loges, pour une capacité totale d'environ 300 places, le tout en y intégrant des systèmes et équipements technologiques de pointe. Un grand écran LED automatisé et un système acoustique Dolby Atmosphere octroient à la salle une remarquable expression scénique sans altérer le caractère historique. De même, un nouveau revêtement acoustique améliore la qualité sonore à l’intérieur.

© Archea Associati

Un lien entre plusieurs époques

Les installations ont été entièrement rénovées et parfaitement intégrées comme par exemple la climatisation, la sécurité et les systèmes d'éclairage LED qui permettent désormais de moduler l'ambiance lumineuse pour évoquer un ciel étoilé.Une nouvelle salle événementielle a été construite au-dessus du quatrième niveau des loges, coiffée d'un toit coulissant elle offre une vue imprenable sur les environs.

À Florence, la réhabilitation du Théâtre National a été un exercice complexe que les architectes ont accompli avec brio. Dans cette ville italienne reconnue pour ses divers monuments historiques, un nouveau lieu qui tisse un indéfectible lien entre plusieurs époques voit le jour.

Par Sipane Hoh