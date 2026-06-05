Revêtement de sol : Forbo Flooring dévoile son catalogue 2026-2027 et son Guide Malin

Avec près de 500 pages, le catalogue rassemble l’ensemble des solutions développées par Forbo Flooring : linoléum, LVT, PVC homogène, textiles floqués, dalles de moquette et tapis de propreté. Le Guide Malin, dans un format condensé de 48 pages, facilite quant à lui l’accès rapide aux informations essentielles pour les distributeurs et prescripteurs.

Catalogue Forbo Flooring 2026-2027 : une offre enrichie en revêtements de sol innovants

Cette nouvelle édition met en lumière un important renouvellement des gammes, illustrant la volonté de Forbo Flooring de répondre aux attentes croissantes en matière de design, de performance acoustique et d’éco-conception.

Coral : une nouvelle génération de tapis de propreté

Les systèmes de tapis de propreté Coral évoluent afin de proposer une offre plus homogène et parfaitement adaptée aux nouveaux usages des espaces d’accueil, bureaux et établissements recevant du public.

Marmoleum : des solutions acoustiques et décoratives renforcées

Leader du linoléum naturel, Forbo Flooring enrichit son offre avec Marmoleum Decibel, une solution acoustique capable de réduire les bruits d’impact jusqu’à 19 dB.

La collection Marmoleum Modular s’étoffe également avec 30 nouveaux designs répartis en trois univers décoratifs : Linear, Neutral et Accent, offrant davantage de liberté créative aux architectes et designers.

Allura Decibel : un revêtement LVT performant et durable

Dans l’univers des revêtements de sol LVT, la nouvelle gamme Allura Decibel associe confort acoustique et richesse esthétique, avec une atténuation sonore pouvant atteindre 19 dB.

La version Allura Decibel B+ se distingue par sa démarche environnementale ambitieuse. Elle intègre 31 % de matières recyclées ainsi que des matières premières renouvelables grâce à l’utilisation de PVC biosourcé et de plastifiants recyclés issus notamment du recyclage de bouteilles PET.

Sphera : une nouvelle génération de sols PVC homogènes premium

La collection Sphera se réorganise autour de trois univers complémentaires :

Sphera Element ;

Sphera Energetic ;

Sphera Elite B+, première solution PVC homogène biosourcée développée par Forbo Flooring.

Cette nouvelle structuration facilite la prescription de solutions adaptées aux environnements exigeants tels que les établissements de santé, l’éducation ou le tertiaire.

Flotex : innovation textile et création artistique

La gamme Flotex Lames s’enrichit de nouveaux effets textiles et d’une palette chromatique élargie permettant une multitude de combinaisons décoratives.

Forbo Flooring affirme également sa dimension créative à travers une collaboration avec les designers Didier et Julie Versavel, qui signent deux nouveaux motifs exclusifs jouant sur les effets optiques, la lumière et la perception des espaces.

Tessera : des dalles de moquette aux coloris revisités

Les collections de dalles de moquette Tessera Layout | Outline adoptent de nouvelles teintes plus chaleureuses et sophistiquées tout en conservant les coloris incontournables appréciés des professionnels.

Le Guide Malin 2026 : un outil d’aide à la prescription encore plus performant

Conçu en priorité pour les réseaux de distribution et les équipes commerciales, le Guide Malin 2026 synthétise les principales informations du catalogue dans un format particulièrement pratique.

Cette nouvelle édition propose :

les conditionnements par produit ;

les correspondances de colles selon les gammes ;

des tableaux d’aide au choix selon les usages ;

de nouveaux focus produits détaillés.

Pensé pour une utilisation quotidienne sur le terrain, il permet d’identifier rapidement les solutions les mieux adaptées aux contraintes techniques, esthétiques et environnementales de chaque projet.

Forbo Flooring confirme son engagement auprès des professionnels

Avec le lancement du catalogue Forbo Flooring 2026-2027 et du Guide Malin 2026, Forbo Flooring met à disposition des prescripteurs, architectes, entreprises de pose et distributeurs deux outils complets favorisant une sélection rapide et pertinente des revêtements de sol.

Une démarche qui confirme l’ambition de la marque : proposer des solutions innovantes, durables et performantes pour tous les secteurs d’activité, du tertiaire à la santé, en passant par l’enseignement, l’hôtellerie ou encore le logement collectif.

Pour en savoir plus exit_to_app