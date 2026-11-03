Souvent réduite à un équipement parmi d’autres, la pompe à chaleur (PAC) est devenue un élément central des stratégies énergétiques du bâtiment.

Dans un contexte où la transition énergétique et la réduction de l’empreinte carbone deviennent des impératifs, la pompe à chaleur s’impose comme une solution incontournable pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments. Son efficacité, sa durabilité et sa compatibilité avec les préoccupations environnementales en font un levier essentiel pour les architectes, urbanistes et paysagistes soucieux d’intégrer la dimension écologique dans leurs projets.



Un principe simple, des enjeux complexes



La pompe à chaleur (PAC) exploite l’énergie thermique présente dans l’environnement — l’air, l’eau ou le sol — pour assurer le chauffage ou la climatisation d’un bâtiment. Son fonctionnement repose sur un cycle thermodynamique, permettant de transférer la chaleur d’un milieu naturel vers l’intérieur d’un bâtiment, avec une efficacité souvent bien supérieure à celle d’un chauffage traditionnel.

Cependant, derrière cette simplicité apparente se cachent plusieurs enjeux. Selon William Teyssier, responsable de Confort Énergie Fluides et référent Energie AREP nous apporte quelques éléments : les enjeux sont à la fois techniques, environnementaux et architecturaux. « Chez AREP, nous pouvons les résumer autour de plusieurs exigences : l’intégration esthétique, l’environnement et les nuisances, l’efficacité énergétique, l’exploitation et la maintenance ainsi que l’économie du projet, en ayant un raisonnement en coût global : maîtrise des CAPEX et des OPEX. »

Une pompe à chaleur performante n’est donc pas uniquement une question de choix d’équipement. C’est avant tout un système qu’il faut correctement dimensionner, intégrer et exploiter, en prenant en compte l’ensemble de son cycle de vie.



De l’équipement au projet architectural



Pour les architectes, la pompe à chaleur est rarement pensée comme un élément du projet, mais comme une contrainte à intégrer a posteriori. Les unités extérieures, en particulier, posent des problèmes récurrents : impact visuel, nuisances sonores, conflits d’usage, intégration paysagère délicate.

Dans les tissus urbains denses, leur multiplication interroge la qualité des façades, des cœurs d’îlot et des espaces partagés. Selon Loïc Daubas, l’un des deux fondateurs de l’Atelier Belenfant Daubas, cette vision s’explique par plusieurs facteurs : une dimension purement fonctionnelle, une intégration qui relève davantage de l’ingénierie que de la conception spatiale ou esthétique, mais aussi une esthétique souvent négligée. « Leur présence visible (blocs extérieurs, gaines, etc.) est rarement mise en valeur, sauf à adopter une démarche volontariste, comme dans certaines cultures architecturales où la technique est assumée, voire célébrée. »



L’architecte souligne par ailleurs que, malgré tout, il s’agit d’une piste de réflexion pour les architectes et cette approche peut encore évoluer. Pour cela, il évoque le fait qu’au Japon ou en Amérique du Sud, les blocs extérieurs des PAC sont parfois intégrés en façade de manière assumée, voire esthétisée. Cela rejoint, selon lui, des courants comme le high-tech ou le brutalisme, où la technique devient un langage architectural à part entière.

De même, il insiste sur le fait que certains projets contemporains transforment ces contraintes en opportunités : en les masquant par des écrans végétalisés, des brise-soleil, ou des structures en bois, en les regroupant dans des espaces dédiés (toitures terrasses, cours intérieures) pour limiter leur impact visuel, ou encore en les détournant comme éléments de design (des gaines colorées, des formes géométriques marquées). L’architecte évoque aussi une évolution des mentalités : « Avec la transition écologique, les PAC deviennent des symboles de la performance énergétique. Leur visibilité pourrait alors être revendiquée comme un marqueur de durabilité, à l’instar des panneaux solaires aujourd’hui. »

De son côté, William Teyssier rajoute : « À AREP, nous avons l’habitude de travailler sur un patrimoine existant et de gérer des bâtiments dans la durée. Nous bénéficions ainsi d’un retour d’expérience permanent, qui nous permet d’enrichir nos pratiques et d’anticiper les difficultés rencontrées en exploitation. C’est pourquoi nous veillons à associer, dès les premières phases de conception, les différentes compétences du projet : architectes, ingénieurs énergie et concepteurs CVC. La pompe à chaleur ne doit pas être considérée comme un équipement que l’on vient simplement "caser" une fois le projet architectural défini. Son implantation, ses contraintes acoustiques, ses besoins de ventilation, sa maintenance et ses raccordements doivent être pris en compte dès la conception. Cette intervention précoce permet notamment d’éviter certains écueils : manque d’espace, difficultés d’accès pour la maintenance, nuisances acoustiques, ou encore intégration architecturale insuffisante. L’objectif est donc de concevoir simultanément l’architecture et les systèmes énergétiques, plutôt que de les traiter successivement. »

Marie-Jeanne Jouveau, la fondatrice de l’agence d’architecture Capla, déclare à son tour : « On conçoit l’architecture, puis on cherche à la fin où installer l’unité extérieure. Or, une pompe à chaleur est un véritable équipement architectural : elle a une emprise, elle produit du bruit, nécessite des circulations d’air et peut avoir un impact important sur les façades ou les espaces extérieurs. » Selon l’architecte, la PAC devrait donc être intégrée dès la conception, au même titre que les autres équipements techniques. C’est d’autant plus important en réhabilitation, où les possibilités d’implantation sont contraintes et où il faut composer avec l’existant.

« De manière générale les architectes doivent arrêter de penser les contraintes techniques comme un détail qui n'est pas de leur ressort, mais le réfléchir comme un élément et une contrainte de projet forte, sur laquelle ils peuvent agir, c'est particulièrement vrai dans le cas de la PAC. »

Pour l’architecte du patrimoine, le principal problème est l’implantation de cette unité extérieure posée sans réflexion sur une façade patrimoniale. « Dans le bâti patrimonial, je privilégie donc une approche au cas par cas : rechercher d’abord les emplacements les moins visibles — cours, toitures, locaux techniques, éléments déjà transformés — puis travailler, lorsque c’est nécessaire, sur une intégration architecturale spécifique. L’objectif n’est pas de rendre la technique invisible à tout prix, mais de faire en sorte qu’elle ne dégrade ni la composition du bâtiment ni la perception du patrimoine. On peut aussi réfléchir à une intégration paysagère, en gardant en tête que les plantations doivent se faire une certaine distance de la PAC, sans quoi l'air chaud peut les faire mourir. »



La dimension urbaine et environnementale



Au-delà de l’échelle individuelle, la PAC s’inscrit dans une démarche d’urbanisme durable. La possibilité de mutualiser ou de centraliser les installations, notamment dans les quartiers ou les écoquartiers, favorise une gestion collective de l’énergie, réduisant encore davantage l’impact environnemental.

Par ailleurs, la compatibilité avec les énergies renouvelables, comme le solaire ou la géothermie, ouvre des perspectives d’autonomie énergétique pour des quartiers ou des bâtiments autonomes. La mise en réseau de ces solutions favorise la résilience urbaine face aux fluctuations des ressources fossiles. Le référent Énergie AREP nous explique qu’au sein du groupe, ils ont une démarche de centralisation et de mutualisation des productions lorsque cela est pertinent.

« Cela permet notamment de supprimer une multitude d’équipements individuels, de simplifier l’exploitation et la maintenance, mais aussi de rechercher une meilleure performance énergétique à l’échelle du bâtiment ou du site. Cette démarche peut être déclinée dans différentes gares. À la gare de Paris-Lyon, par exemple, nous avons supprimé une vingtaine de groupes frigorifiques individuels au profit d’une production centralisée. Au-delà du gain en exploitation, cela permet également de réduire le nombre d’équipements visibles et les contraintes associées dans un environnement architectural et urbain particulièrement dense. » L’ingénieur souligne par ailleurs qu’à une échelle encore plus large, la réflexion doit également intégrer les réseaux urbains de chaleur et de froid. Ils permettent, selon lui, de mutualiser les productions à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire et peuvent constituer une réponse particulièrement intéressante dans les zones urbaines denses, en fonction des ressources énergétiques disponibles localement.

Ajoutons que dans les milieux urbains, le groupe cherche également, lorsque cela est techniquement possible, à implanter les pompes à chaleur à l’intérieur des bâtiments afin de limiter leur impact visuel et les nuisances acoustiques pour leur environnement. Cela nécessite alors de concevoir des dispositifs spécifiques pour assurer la ventilation et le renouvellement d’air nécessaires au bon fonctionnement des équipements. Et William Teyssier de conclure : « La question n’est donc plus seulement de savoir où installer une PAC, mais de réfléchir à la manière dont sa production peut s’inscrire dans une stratégie énergétique plus globale, du bâtiment jusqu’à l’échelle urbaine. »



Quid de la pompe à chaleur réversible ?



L’intégration d’une pompe à chaleur réversible peut répondre à la fois aux besoins de chauffage en hiver et de rafraîchissement en été. William Teyssier explique que le fait qu’une même installation puisse répondre à deux besoins, le chauffage et le rafraîchissement, constitue un avantage majeur. « Elle permet notamment d’éviter de juxtaposer deux systèmes distincts, par exemple une chaudière gaz pour le chauffage et un groupe froid pour le rafraîchissement. La pompe à chaleur réversible offre ainsi une certaine cohérence du système énergétique, tout en permettant de bénéficier d’une bonne efficacité énergétique et de réduire les émissions de carbone par rapport à une solution de chauffage fonctionnant au gaz. »



En effet, avec l’évolution du climat et l’augmentation des besoins de rafraîchissement, cette réversibilité constitue également un atout. Elle permet de disposer d’un même système capable de répondre aux besoins du bâtiment en hiver comme en été, alors que les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents et plus intenses. « Dans certains projets, nous allons même plus loin puisque la pompe à chaleur peut également assurer un troisième besoin : la production d’eau chaude sanitaire. On obtient alors un système capable de répondre à plusieurs usages énergétiques à partir d’un même principe de production. »



Selon Loïc Daubas, il s’agit d’une approche pertinente et nécessaire, surtout dans un contexte climatique marqué par des épisodes de canicule fréquents et intenses. La mairie de Caudan, réalisée par l’Atelier Belenfant Daubas, illustre parfaitement cette évolution. Le projet était initialement conçu pour le chauffage via la géothermie, mais la PAC a dû être repensée pour inclure une fonction de rafraîchissement actif.

« En effet, les solutions passives (isolation en chaux-chanvre, enduits en terre crue, brise-soleil orientables) ne suffisent plus à garantir un confort thermique optimal lors d’étés caniculaires, où les températures peuvent dépasser les 40°C. Dans ce cas, la PAC réversible permet de faire circuler l’eau froide à 7°C dans les ventilo-convecteurs, offrant ainsi un rafraîchissement efficace », souligne l’architecte qui abonde : « L’un des avantages majeurs de cette solution en géothermie est son caractère vertueux : les calories extraites du bâtiment pour le rafraîchissement sont réinjectées dans le sol, ce qui recharge le champ géothermique et améliore son rendement pour la saison de chauffage. Cela crée un cercle vertueux, où le système s’auto-optimise sur l’année, réduisant ainsi son impact environnemental tout en maximisant son efficacité énergétique. Cette approche montre que la PAC permet de concilier confort, performance énergétique et durabilité. Certains projets, selon leur conception et leur configuration, ont résisté aux chaleurs cet été. C'est donc une approche non dogmatique que nous avons à aborder, en priorisant d'abord une protection structurelle avant d'aller mettre en œuvre des dispositifs correctifs. »



Marie-Jeanne Jouveau, pour qui l'urgence climatique c'est réduire le plus possible les émissions de GES et l’adaptation au changement climatique, estime que la PAC réversible est particulièrement intéressante parce qu’elle répond à deux enjeux qui doivent désormais être pensés ensemble : la décarbonation du chauffage et l’adaptation aux fortes chaleurs. « Lorsqu’elle remplace une chaudière à gaz ou au fioul, elle permet d’électrifier le chauffage et d’en réduire fortement les émissions, tout en apportant une réponse au confort d’été. Avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, il me semble difficile de continuer à penser la rénovation énergétique uniquement autour du confort d’hiver. Cela ne signifie évidemment pas climatiser systématiquement tous les bâtiments : protections solaires, ventilation nocturne, inertie et conception bioclimatique restent essentielles. Mais lorsque le rafraîchissement actif devient nécessaire, la réversibilité permet de mutualiser les équipements plutôt que de traiter chauffage et climatisation séparément. »



Divers défis, perspectives et innovations



Malgré ses nombreux avantages, la mise en œuvre de la pompe à chaleur nécessite une expertise précise et un dimensionnement rigoureux. La transition vers des fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement climatique, comme les hydrocarbures, soulève des enjeux techniques liés à la sécurité et à la compatibilité avec les équipements existants. L’avenir de la pompe à chaleur passe par le croisement avec des solutions solaires ou des réseaux électriques intelligents.

Les innovations dans le domaine, telles que la thermopompe géothermique à haute efficacité, ou encore les systèmes hybrides combinant PAC et chaudières à condensation, offrent des perspectives prometteuses pour répondre aux enjeux de décarbonation du bâtiment. William Teyssier nous explique qu’au sein d’AREP, ils s’intéressent notamment aux solutions géothermiques, qui présentent un réel intérêt en matière de performance énergétique.



Cependant, leur mise en œuvre reste fortement dépendante du contexte du projet. « Nous sommes régulièrement confrontés à des contraintes techniques liées aux possibilités de forage ou au puisage d’eau de nappe. Dans certains cas, le niveau d’investissement nécessaire ne permet pas non plus d’obtenir un retour sur investissement suffisamment intéressant. Dans les régions plus froides, notamment dans les Alpes ou les Pyrénées, nous étudions également des systèmes hybrides associant une pompe à chaleur et une chaudière gaz en relève. Ce type de solution permet de conserver les avantages de la PAC sur une grande partie de l’année, tout en limitant son fonctionnement lors des périodes de très grand froid, lorsque son efficacité peut diminuer et que les besoins de chauffage deviennent particulièrement importants. »

Mais la question des fluides frigorigènes constitue un enjeu important pour l’avenir des pompes à chaleur. « Au-delà de la performance énergétique de la machine, il faut désormais s’intéresser au choix du fluide, à son potentiel de réchauffement global, mais aussi à son impact environnemental sur l’ensemble de son cycle de vie. À l’avenir, l’enjeu nous semble donc moins être de rechercher une solution unique que de trouver, pour chaque projet, la combinaison de systèmes la plus pertinente au regard du climat, du bâtiment, des usages, des ressources locales, des contraintes urbaines et du coût global. » De ce fait, selon AREP, « la performance énergétique doit être pensée à l’échelle du système dans son ensemble, mais également sur l’ensemble de son cycle de vie : production, exploitation, maintenance, fluides frigorigènes et fin de vie. C’est cette approche globale qui permettra de construire des solutions réellement durables. »



La pompe à chaleur, une réponse écologique et économique ?



« Oui, la pompe à chaleur constitue aujourd’hui une solution écologique et économique pour de nombreux architectes, à condition que son intégration soit bien pensée et adaptée au contexte du projet », conclut Loïc Daubas, qui met en exergue la réduction significative des émissions de CO₂ grâce à l’utilisation croisée de la PAC et d’autres sources renouvelables, son efficacité énergétique, les économies à long terme, les aides financières (Ademe) qui rendent leur installation de plus en plus accessible. Cependant, quelques nuances sont à apporter selon l’architecte. Outre l’intégration architecturale, « il faut penser à l’impact environnemental qui dépend de la source d’électricité : si celle-ci est majoritairement fossile, le bilan carbone de la PAC peut être moins vertueux. L’adaptation au climat local : dans des régions très froides, une PAC seule peut ne pas suffire, nécessitant un système hybride (ex. : PAC + appoint électrique ou bois). »



La pompe à chaleur représente aujourd’hui une réponse technologique et écologique aux défis énergétiques du secteur du bâtiment. Pour les architectes, urbanistes et paysagistes, elle constitue une opportunité d’intégrer la durabilité dans la conception, tout en assurant confort et performance. L’enjeu est désormais d’allier innovation, intégration esthétique et respect des ressources naturelles pour bâtir une architecture plus responsable et résiliente.

Propos recueillis par Sipane Hoh