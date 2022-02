En 2022, le pont des Arts se refait une beauté

Créée en 2010, la Société de requalification des quartiers anciens (Soreqa) lutte contre l’habitat indigne et intervient auprès des propriétaires privés par des aides et incitations afin qu’ils réhabilitent leur bien. Fort de son engagement en faveur d’une construction plus durable, l’organisme a signé une charte sur l’économie circulaire. L’objectif, inscrire les interventions de la Soreqa dans une économie attentive à la réduction des déchets et à la préservation des ressources.