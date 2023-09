CUT architectures remanie l’intérieur du Pullman Paris Montparnasse

À Paris, l’agence CUT architectures, gérée conjointement par les architectes Benjamin Clarens et Yann Martin, vient de terminer la transformation intérieure du Pullman Montparnasse. Les espaces libres croisent les formes fluides et proposent un voyage sensoriel aux divers usagers.

Une volonté d’ouverture

À Paris, la rive-Gauche et plus particulièrement le quartier Montparnasse vient de se doter d’une nouvelle destination hôtelière qui tranche avec l’architecture verticale du quartier. L’agence CUT architectures, mandatée pour l’architecture intérieure de l’hôtel, a proposé des volumes intérieurs libérés où plusieurs matières et textures se révèlent sous leur plus bel atour.

C’est une invitation au voyage que le Pullman Paris Montparnasse propose aux parisiens, mais aussi à tous les voyageurs. Nous remarquons que dès l’entrée dans l’équipement hôtelier, à travers une scénographie minutieusement étudiée, les architectes se sont livrés à un exercice de style qui mêle savamment espaces de détente et places assises du bar, afin d’offrir une mixité d’usages permettant de produire un véritable effet de dynamisme au sein de l’hôtel. Malgré cette volonté d’ouverture, les divers espaces restent éminemment lisibles. Pour ce faire, les architectes ont eu recours à plusieurs astuces, dont la disposition en cercle autour d’un poteau central habillé en inox chromé. Les différentes matières utilisées comme le bois, l’émail, le métal, le terrazzo et le gré, apportent une certaine complémentarité tout en affichant un doux panachage.

© David Foessel

Liberté et flexibilité

Au deuxième étage, nous pouvons découvrir Umami Burger, l’incontournable marque de burgers de Los Angeles et ses 800 m² qui permettent d’accueillir 280 clients dans une ambiance énergique mise en avant par les teintes de vert, orange et jaune. Nous notons néanmoins que ce grand espace est entrecoupé par plusieurs claustras en bois et en métal, ainsi que des rideaux acoustiques afin de créer divers espaces de restauration possédant chacun leur identité colorimétrique. Un autre espace comprenant un restaurant italien et nous rappelant les ambiances art-déco vient se greffer au programme.

Allons faire un tour dans les chambres. Nous remarquons qu’à l’inverse de certains standard hôteliers, les chambres du Pullman Paris Montparnasse sont non seulement lumineuses, mais il s’agit d’espaces libres et fluides. Les architectes ont eu recours à divers artifices, comme les parois en miroir qui donnent à chaque chambre l’impression de générosité, mais aussi de familiarité. Par ailleurs, des rideaux sont disposés en périphérie de l’espace de la salle de bain pour pouvoir isoler cette dernière de la chambre et de l’entrée. Les architectes nous racontent qu’ils ont pensé l’aménagement comme s’il l’était pour un appartement, om une gamme de mobilier allant du bureau, à la tête de lit, en passant par la banquette, ont été conçus sur-mesure.

© David Foessel



Des prestations de qualité

Le 3ème étage abrite le Ballroom. Il s’agit d’un espace qui a été expressément pensé pour accueillir des grandes célébrations. Sous une hauteur sous plafond de près de 7 mètres de haut et sa surface de 742m², le Ballroom qui peut accueillir 735 personnes est entièrement modulable. Selon les évènements, il peut être divisé en 4 parties distinctes, grâce à des murs mobiles rétractables en partie en miroir. Tandis que les parties inférieures des murs sont couvertes de panneaux acoustiques en habillage bois, le plafond est recouvert en maille aluminium anodisée. Trois grands lustres métalliques rétractables et mécanisés viennent compléter l’ensemble et signer une incontestable touche théâtrale.

Et comme tout équipement moderne, nous pouvons trouver au 4ème étage, le Green Floor, qui est un centre dédié aux réunions et aux conférences. Il s’agit d’un espace ouvert sur 800m² de terrasses privatives et végétalisées, avec de belles perspectives sur la capitale et le quartier alentour. L’ensemble comprend par ailleurs 15 salles de réunion et une Green Suite modulable, un salon exécutif et sa terrasse privée. Et finalement, le Skybar, son bar et son ambiance panachée dominée par les teintes jaune et vert, donne sur un espace extérieur doté d’une vue panoramique à 180°. Des interstices étudiés dans leur moindre détail, des matériaux utilisés pour leur grande fonctionnalité, des volumes analysés pour mieux cerner la demande des usagers et des prestations de grande qualité. Oui, le Pullman Paris Montparnasse signe un beau tournant dans le quartier.



Sipane Hoh

Photo de une : © David Foessel