Rairies Montrieux présente ses innovations pour 2022

Spécialiste de la fabrication de matériaux de construction, la société Rairies Montrieux vient d’annoncer deux grandes nouveautés pour l’année 2022. De nouvelles teintes pastel pour la gamme engobé, ainsi que des nouvelles briques et plaquettes de formes s’ajoutent donc au catalogue de la briqueterie.

Reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France depuis cinq générations, la société Rairies Montrieux façonne dans ses ateliers carreaux, plaquettes de parement et de brique destinées au revêtement de façades pour tous type de projets architecturaux. Chaque année, la briqueterie basée en Maine-et-Loire aspire à innover et à apporter des nouveautés, dans le but de séduire les architectes et concepteurs du monde entier.

Deux grandes nouveautés pour cette année

Pour 2022, Rairies Montrieux propose ainsi deux nouvelles teintes pastel pour sa gamme engobé. Fort de son succès, la société a développé cette année des teintes pastel à l’infini qui apportent douceur et gaieté. La gamme engobé lisse et colisée pastel propose donc un nuancier qui s’accorde avec toutes les saisons et qui réconcilie le naturel et l’urbain, l’ancien et le moderne, en apportant du caractère à toutes les réalisations. La terre cuite colorée joue de fait les effets de nuances dans une palette de teintes naturelles ultra contemporaine, composée de noirs, blancs, rouges, verts ou bleus.

Du côté des briques et des plaquettes de formes, la briqueterie propose également des nouveaux produits grâce à un large éventail de choix. Naturelles ou emaillées, concave ou convexe, les nouvelles plaquettes de formes de Rairies Montrieux donnent du relief à toutes les façades et ont pour ambition d’apporter un aspect unique à chaque réalisation. Souvent associées aux briques et plaquettes classiques, les formes permettent de créer la rupture, la répétition ou l’harmonie.





Robin Schmidt

Photo de une : © Rairies Montrieux