Décès de Simonpietro Salini, architecte de la reconstruction italienne

L'entrepreneur Simonpietro Salini, figure emblématique du secteur de la construction en Italie, est décédé le 21 juillet à Rom, à l'âge de 92 ans, a annoncé le groupe familial Webuild.

Architecte de formation, Simonpietro Salini avait pris les rênes de l'entreprise WeBuild, fondée par son père en 1936, et avait conduit son expansion à l'international. « Guidé par une vision stratégique, Salini a su transformer une entreprise familiale en un groupe industriel de premier plan », indique Webuild dans un communiqué.

Son fils, Pietro Salini, âgé de 66 ans, dirige désormais le groupe.

Un artisan du boom économique italien

Sous la direction de Simonpietro Salini, l'entreprise a joué un rôle important dans la reconstruction de l'Italie d'après-guerre et le boom économique des années 1960. Webuild souligne que ses projets d'infrastructure et ses bâtiments majeurs ont été des piliers du développement économique du pays.

Aujourd'hui, Webuild est impliqué dans des projets d'envergure mondiale tels que le Grand Paris Express, ou encore un réseau ferroviaire à grande vitesse au Texas, et Snowy 2.0, le plus grand projet de centrale hydroélectrique en Australie. Parmi ses réalisations notables figurent la construction du nouveau pont de Gênes et la participation à l'élargissement du deuxième canal de Panama.

Le groupe est également prêt à relancer le méga-projet controversé de construction d'un pont reliant la Sicile à l'Italie continentale. Initialement enterré en 2011, ce projet a été ressuscité par un décret du gouvernement Meloni en mars 2023. Avec une allocation de douze milliards d'euros approuvée en octobre, ce pont devrait s'étendre sur près de 3,7 km, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'ingénierie italienne.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : Simonpietro Salini