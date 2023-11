Selon la dernière étude de Mazars, malgré un contexte économique tendu, les majors du BTP européens ont enregistré une croissance de 17,3 % en global. Des chiffres semblables à ceux observés à l’échelle française.

« 2021 avait vu les acteurs majeurs du BTP, de l’Énergie, de l’Immobilier et des Concessions renouer avec la croissance de leur activité, même si le taux de marge n’était pas encore à son niveau d’avant Covid. L’année 2022 s’annonçait inédite compte tenu d’une pression inflationniste grandissante et de pénuries et hausses de coûts de l’énergie et des matières premières de plus en plus marquées », est-il écrit en introduction d’une étude Mazars, organisation indépendante d'audit, de conseil et de services aux entreprises.

Le sujet : la conjoncture des majors du BTP européens, dont la croissance est de +17,3 % en 2022, tous secteurs confondus.

Acciona et Webuild toujours en tête du podium européen

Sur le panel des 12 majors scrutés par Mazars, la hausse moyenne du taux de marge opérationnelle en 2022 atteint 0,6 point.

Les majors français rentrent dans la moyenne (+17 %), avec une hausse « plus franche des carnets de commande » (+23,3 %). Trois se démarquent : Vinci, Bouygues et SPIE. Respectivement, leur activité progresse de 25 %, 18 % et 16 %, et de 11 %, 4 % et 7 % à périmètre et taux de change comparables.

Pendant ce temps, le carnet de commandes de l’ensemble des majors connaît une nette augmentation, quoiqu’un peu plus faible (+17,8 %). Acciona et Webuild restent aux deux premières marches du podium, comme en 2021, avec respectivement une augmentation de 38 % et de 25 % de leur activité.

Niveau marge opérationnelle, Webuild compte la plus forte progression (+3,7 points), retrouvant un niveau de marge plus proche de ses concurrents (3,6 %, contre -0,1 % en 2021). Acciona voit sa marge opérationnelle grimper de 2,4 points par rapport à 2021.

« Les résultats publiés par les majors pour le premier semestre 2023 confirment l’excellente tendance observée en 2022 avec une croissance de 15,5 % et le carnet de commandes atteint une nouvelle fois des niveaux historiques », est-il précisé.

Une croissance portée par des acquisitions dans l’énergie…

S’il y a bien un secteur qui se distingue en 2022, c’est celui de l’énergie et des services, qui voit son activité bondir de 31,5 % et occuper 25 % de l’activité des majors en moyenne. À noter que la hausse des projets structurants dans le domaine et un effet inflation expliquent aussi cette hausse. Le taux de marge opérationnelle moyen se maintient à 9 % dans ce segment.

Le résultat de la crise énergétique en Europe, couplé à une accélération des énergies renouvelables et une stratégie d’acquisition chez les majors.

Deux groupes français peuvent en témoigner. Avec l’acquisition d’Equans en octobre 2022, l’activité du groupe Bouygues a doublé. Quand Cobra IS a rejoint Vinci fin 2021, le secteur énergie du groupe a enregistré +50 %. « Ces effets combinés permettent par exemple à Vinci et Bouygues d’afficher des croissances globales respectives de 25 % et 18 %. L’impact de la hausse du coût de l’énergie contribue fortement à la croissance d’Acciona (+38 %) », est-il mentionné dans l’étude.

Ces deux grandes opérations d’acquisition mises à part, « la croissance des acteurs du panel est de 15,5 % », relève Mazars.

… au détriment du BTP



L’activité BTP chez les majors prend cependant moins de poids. Après avoir occupé 73 % des parts en 2021, elle représente 60 % en 2022. « Pourtant, tous les groupes du Panel y ont enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires, dépassant même parfois les 20 %, notamment pour les groupes espagnols FCC, Acciona et ACS », note Mazars.

Parmi les majors du panel, le géant espagnol ACS doit sa forte croissance dans le secteur BTP (+26 %) à sa présence en Amérique et un effet de change pour 13 %, tandis que FCC est porté par des grands chantiers de travaux publics en Europe.

À l’échelle du secteur immobilier, la tendance est plus en recul, avec un taux de marge moyen de 8,4%, soit -1,8 points par rapport à 2021. « Cette diminution est largement attribuable à la dégradation des conditions économiques en matière d’inflation et d’évolution des taux d'intérêt, combinée au maintien des niveaux élevés du prix du foncier », justifie Mazars, tout en évoquant : « Ces facteurs ont fortement impacté le marché résidentiel et la capacité d’investissement des clients dans le secteur, comme en témoignent les résultats des groupes Vinci, Bouygues et Skanska ».

Stabilité pour l’activité concessions

Côté concessions, la proportion occupée reste stable (7 %) sur l’ensemble du panel. Sur les quatre majors établis dans le secteur, l'activité a augmenté de 14 % en 2022, par rapport à la période avant la crise Covid-2019, effaçant les effets néfastes de pandémie de 2020.

« Sur 2022, les augmentations tarifaires pour certaines infrastructures (autoroutes, aéroports), encadrées par des clauses contractuelles prenant en compte le niveau d’inflation, permettent de porter l’activité. À cet effet d’inflation, s’est ajoutée la poursuite de l’acquisition de concessions, notamment aéroportuaires, ainsi que la poursuite de la reprise du trafic aérien », souligne Mazars.

Ainsi, Vinci voit son taux de marge opérationnelle augmenter (+1,5 points), grâce à l’activité concessions progressant de 7,5 points. « Cette forte croissance est principalement liée à la nette reprise du trafic aérien », est-il expliqué dans l’étude.

62 % de l’activité réalisée en dehors de leur pays d’origine

Au-delà des stratégies d’acquisition et de diversification, les majors du BTP tirent profit de l’internationalisation. Pour preuve, 62 % de leur activité a été réalisée en dehors de leur pays d’origine (après 60 % en 2021).

« Pour les majors français, la part de l’international est en hausse de 4,4 points, du fait de leur croissance organique et de l’empreinte forte de leurs acquisitions à l’international », rapporte Mazars.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock