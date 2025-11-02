Dominique Perrault : l’architecte français de la monumentalité abstraite
Publié le 02 novembre 2025, mis à jour le 30 octobre 2025 à 15h44, par Batiweb Rédaction
“L’architecture est un art du sol, une manière de creuser et de faire émerger.”
Une trajectoire entre géométrie, sol et pouvoir
Né en 1953, Dominique Perrault devient célèbre à 36 ans en remportant le concours pour la Bibliothèque nationale de France (François-Mitterrand). Il impose un style fait de rigueur géométrique, abstraction et ancrage au sol.
Depuis, il multiplie les projets publics à forte portée symbolique : gares, campus, archives, infrastructures. Il dirige aussi la chaire d’architecture souterraine à l’EPFL (Lausanne).
Une approche : architecture-paysage, ligne, trame
- Et si l’architecture disparaissait dans le sol ?
- Et si la bibliothèque devenait une forêt abstraite ?
- Et si le vide était aussi important que le bâti ?
Perrault conçoit des bâtiments comme des dispositifs urbains, souvent enterrés, modulaires, cadrés par une logique de sol, de trame, de répétition. Il privilégie les matériaux industriels (verre, inox, aluminium, béton brut) pour des effets de texture et de reflet.
5 projets qui incarnent sa vision
Bibliothèque François-Mitterrand (1995, Paris)
Quatre tours en forme de livres ouverts, vide central végétalisé.
Architecture monumentale et polémique, repère du pouvoir culturel.
Vélodrome et piscine olympique de Berlin (1999)
Équipements semi-enterrés, intégration paysagère.
Sobriété formelle, efficacité spatiale.
École Polytechnique (2000, Palaiseau)
Façade miroir, bâtiments linéaires, porosité entre plein et vide.
Campus structuré par l’infrastructure.
Cour de justice de l’Union Européenne (Luxembourg)
Tours dorées, monumentalité abstraite, centralité juridique.
Architecture du pouvoir neutre et lisible.
Gare du Grand Paris Express (en cours)
Espaces souterrains revalorisés, urbanité invisible.
Rethinking infrastructure as architecture.
Une figure institutionnelle, internationale
Perrault reste une référence dans les projets publics d’envergure, reconnu pour son esthétique radicale et sans fioriture. Il influence l’urbanisme souterrain, la monumentalité contemporaine.
Une écologie d’infrastructure
- Intégration au site, parfois semi-enterrée
- Façades passives, effets thermiques du sol
- Peu d’ornement, donc moins de maintenance
- Sobriété constructive et logique de durabilité
3 choses à retenir
- Dominique Perrault construit des architectures du vide, du sol et du pouvoir.
- Il privilégie la rigueur géométrique, la monumentalité discrète.
- Il propose une vision abstraite, contextuelle et durable de l’architecture publique.
Par Camille Decambu
