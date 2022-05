Un centre culturel suédois remporte le Prix International Architecture Bois

Le 1er juillet dernier a eu lieu la finale du concours Archi’Bois, co-organisé depuis 2019 par le fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt, et l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) Paris-Val de Seine. Pour cette troisième édition, la compétition a mis au défi des étudiants architectes, ingénieurs et paysagistes autour de travaux sur la flexibilité, l’évolutivité et la réversibilité du bois.