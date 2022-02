À Brouchy (80), le site du groupe Reynaers s’étend

En décembre 2021, le groupe Reynaers, spécialiste des menuiseries acier et aluminium, inaugurait l’extension de son site de Brouchy (80). Une opération visant à améliorer la logistique du fabricant, qui souhaite recentrer l’activité de la surface notamment sur le preéquipement des profilés de la gamme Reynaers Aluminium. L’enjeu derrière est également d’améliorer la qualité de vie au travail et l’empreinte carbone du groupe. Les détails par Richard Clavier, directeur général de Reynaers Aluminium.

L’année 2021 a été plutôt belle pour le groupe Reynaers, dont chez sa marque Reynaers Aluminium. Après une croissance de 27% entre les années 2016 et 2019, celle-ci, durant 2021 est portée à 25 %.

« Pour partie, cela est dû à l’effet COVID (activité quasiment à l’arrêt sur la période mars à mai 2020 et fort rebond ensuite) et pour partie au développement de nos parts de marché par la conquête de nouveaux clients ou le développement avec nos clients récurrents », commente Richard Clavier, directeur général de Reynaers Aluminium. Et le chiffre tend à gonfler dans le futur, avec l’ambition de le porter à 80 millions d’euros sur le marché français d’ici 2028. D’autant que les menuiseries équipent en ce moment divers projets, dont les six immeubles « Jardins du Lou » situé au cœur du quartier de Gerland, à Lyon (69).

La marque Foster est également en forme, 800 châssis acier de ses séries Unico XS et Fuego Light ayant accompagné la rénovation de la Samaritaine. Les menuiseries acier devaient répondre aux exigences réglementaires et architecturales, afin de conserver l’esthétique art moderne et art déco du bâtiment.

C’est sûrement ragaillardi par cette dynamique que le groupe Reynaers renforce ses capacités logistiques à Brouchy, en Picardie.

Un investissement de 6 millions d’euros

Le site de Brouchy est un lieu stratégique pour les transports de marchandise, desservi par les axes routiers reliant la France à la Belgique. Il emploie également 93 personnes dont 53 permanents et 40 salariés intérimaires, pour plus de souplesse en cas de pics de production. Il faut dire que ces phénomènes ont été fréquents ces derniers temps, entre la reprise et les pénuries de matières premières - malgré une embellie remarquée par l'AIMCC fin janvier.

« Les pénuries impactent fortement notre activité ; d’une part les délais d’approvisionnement s’allongent significativement ce qui impacte en cascade les délais de livraisons de nos clients et donc des chantiers. D’autre part, la pénurie combinée (entre autres) à une forte demande sur le marché engendre une hausse des prix. Les acteurs du marché de la menuiserie sont contraints de déclencher plusieurs hausses de prix par an pour faire face à cette période inédite », nous confie Richard Clavier.

Tant de facteurs qui justifient l’agrandissement de 5400 m² de la plateforme logistique de Reynaers Aluminium et Forster, représentant maintenant une surface 15 000 m². Opération qui a permis de repenser les flux logistiques du site et recentrer l’activité sur le pré-équipement de profilés de la gamme Reynaers Aluminium, le stockage et la préparation des commandes en finition thermo-laquée et anodisée.

L’idée ? Avoir disposition les produits dans les teintes blanche et gris anthracite, pour une livraison en France sous huit jours. En parallèle, les profilés bruts seront stockés dès 2022 dans les usines belges de thermolaquage et d’anodisation du groupe.

Inaugurée fin décembre 2021 en présence de Martine Reynaers et de l’ensemble des actionnaires du groupe, l’extension a nécessité un budget de 6 millions d’euros. L’investissement est nécessaire, car il intègre un plan industriel défini jusqu’à 2025, pour affirmer la position du groupe Reynaers sur le marché.

Plus de bien-être au travail, moins d’émissions de CO2

L’extension du site du Brouchy tend à répondre à d’autres enjeux du fabricant, dont la qualité de vie au travail. C’est ainsi que de nouveaux espaces visent à faciliter l’échange entre le personnel administratif et la production, tandis que le site cherche à gagner en confort d’été. Comment ? Grâce à la toiture de la nouvelle surface logistique, équipée du système CoolRoof de Soprema, maintenant la température de surface à 42°C durant les fortes chaleurs, contre 72°C pour une toiture traditionnelle.

La nouvelle toiture a été également conçue pour recevoir courant 2022 des panneaux photovoltaïques, afin de réduire de 14 % la consommation électrique et d’alimenter la structure en autoconsommation. Ce qui nous amène à la démarche environnementale du nouveau site de Brouchy, qui a en plus recours à l’éclairage LED, pour une réduction de 11 % de la consommation électrique de l’ensemble du bâtiment. En optimisant sa nouvelle chaîne logistique, le groupe Reynaers, cherche aussi à réduire les transports et par extension les émissions carbones.

A l’approche de l’entrée en vigueur de la REP bâtiment, le groupe mise par ailleurs sur la réduction des déchets, notamment par l’utilisation de films recyclables et de civières. La consommation de carton recule quant à elle de 50 %, avec un objectif de -70% sur les prochaines années.

Non content de son remodelage logistique, le groupe Reynaers prévoit d’autres projets d’installations dans son parc industriel.

« Nous construisons en ce moment même un transstockeur de 4000 emplacements sur notre site de traitement de surface de Lummen en Belgique, qui entre en service au second trimestre 2022. L’investissement est de 5,5 millions d’euros. Les profilés bruts pour le marché français y seront stockés, et le transstockeur alimentera directement les chaines de laquage, d’anodisation ou de pré-anodisation. Nos flux logistiques seront ainsi simplifiés ; nos délais de livraison tout comme l’empreinte carbone de nos opérations seront réduits. D’autres projets d’installation de transstockeurs sont à l’étude sur nos différents sites afin d’accompagner la croissance des marques du groupe Reynaers », nous déclare le directeur général de Reynaers Aluminium.

