Pourquoi les BET ont-ils tout intérêt à digitaliser le métré ?

L’erreur de saisie, la mauvaise interprétation d’un plan ou l’oubli d’un poste sont des risques récurrents. Or, dans un contexte où la précision et la réactivité sont devenues des critères de compétitivité, le métré digitalisé n’est plus une option, mais une nécessité pour tout acteur du bâtiment. En digitalisant leurs processus, les BET assurent une meilleure gestion des données et une vision plus claire des surfaces à mesurer et à quantifier.

Pourquoi digitaliser le métré

Digitaliser le métré, c’est avant tout gagner en fiabilité et en productivité. Là où le calcul manuel exige du temps et de la vigilance, un logiciel de métré 3D automatise la lecture des plans, identifie les surfaces, volumes et longueurs, et les convertit en données exploitables. Le résultat ? Des estimations précises, reproductibles et mises à jour en temps réel. Cette approche réduit considérablement le risque d’erreur humaine et renforce la traçabilité des mesures réalisées.

Mais la digitalisation du métré, c’est aussi une ouverture vers le BIM (Building Information Modeling), un standard incontournable dans la construction moderne. En intégrant la maquette numérique au cœur du processus, les BET peuvent croiser les données graphiques et quantitatives, améliorant ainsi la gestion des informations et la collaboration entre les acteurs du bâtiment.

Face à la montée des appels d’offres exigeant des livrables compatibles BIM, les BET qui adoptent des logiciels de métré adaptés bénéficient d’un avantage concurrentiel. Ils peuvent non seulement produire plus vite, mais aussi offrir une qualité de service supérieure, avec des livrables vérifiables et conformes aux standards de la construction.

Comment choisir un logiciel de métré adapté à un BET

Le choix d’un logiciel de métré ne se résume pas à une question d’interface. Il s’agit d’identifier une solution capable de s’intégrer harmonieusement dans le flux de travail du BET, de la réception des plans à la production des estimations. Le bon outil doit offrir une lecture intuitive des fichiers numériques (DWG, PDF, IFC…), tout en permettant une exploitation complète de l’ensemble des quantités calculées.

En parallèle d’un moteur graphique 3D performant (saisie de la maquette depuis les fichiers DWG, DXF, PDF), la compatibilité avec les formats BIM et IFC est aujourd’hui un critère incontournable pour les professionnels de la construction et du bâtiment. Elle garantit une interopérabilité fluide entre la maquette numérique et les autres outils du bureau d’études. L’ergonomie compte : un outil trop complexe devient contre-productif. a l’inverse, un outil très simple mais ne permettant pas la modification ou l’adaptation de la maquette s’avère rapidement improductif !. Enfin, la fiabilité des calculs, la précision des mesures et la possibilité d’exporter les données vers des outils de gestion ou des devis (format BIMétré) sont des éléments déterminants.

Les logiciels les plus performants ne se contentent pas de mesurer : ils structurent et valorisent les données issues du projet. Ils permettent de visualiser les éléments de la construction, de vérifier les renseignements et matériaux d’un simple coup d’œil, et de générer des rapports exhaustifs et des pièces écrites entièrement finalisées.

Pourquoi choisir la solution Easy-KUTCH de ATTIC+

C’est précisément cette logique que la solution Easy-KUTCH, développée par ATTIC+, met en œuvre. Ce logiciel de métré 3D a été conçu pour répondre aux besoins des bureaux d’études, économistes, architectes et entreprises qui souhaitent combiner rapidité, précision et visualisation graphique.

Easy-KUTCH permet d’effectuer des métrés en 3D à partir de plans DWG, DXF, PDF ou d’importer la maquette en IFC, avec une saisie et un renseignement entièrement graphique. Chaque élément est automatiquement lié à une entité du projet, ce qui garantit la cohérence entre les matériaux et l’ensemble des quantités calculés à partir de la maquette numérique. Grâce à son mode graphique 3D, l’utilisateur peut naviguer très confortablement dans le projet, vérifier les saisies et les incohérences éventuelles.

L’un des atouts de cette solution est sa compatibilité BIM, qui permet une communication fluide avec d’autres outils du marché. Les données issues du métré peuvent ainsi être directement exploitées dans les logiciels de gestion, de devis ou d’analyse.

Easy-KUTCH se distingue également par son interface ergonomique, pensée pour s’adapter aux habitudes des professionnels du bâtiment. La visualisation graphique permet de repérer les zones non mesurées, d’éviter les doublons et de sécuriser le processus. En outre, le logiciel intègre des fonctions avancées de contrôle, garantissant une fiabilité totale des résultats.

Pour découvrir en détail les fonctionnalités et avantages de cette solution, il est possible de consulter la page dédiée au logiciel de métré Easy-KUTCH.

Les BET qui ne franchissent pas le pas prennent un risque

Dans un secteur en pleine transformation numérique, rester sur des méthodes de métré traditionnelles revient à freiner la performance globale d’un projet de construction. Les enjeux de précision, de conformité et de compétitivité sont tels qu’un BET qui persiste à travailler sans outil digital s’expose à des pertes de temps, à des erreurs coûteuses et à une image d’entreprise dépassée.

À l’inverse, ceux qui ont adopté des logiciels modernes constatent une nette amélioration de leur gestion interne et de leur coordination entre les acteurs du bâtiment. La digitalisation du métré permet une mesure plus rigoureuse des surfaces, une exploitation fluide des plans, et une meilleure maîtrise des mètres linéaires et cubiques.

La transformation numérique dans le secteur du bâtiment s’accélère, et les BET qui intègrent ces outils graphiques 3D anticipent les nouvelles exigences des maîtres d’ouvrage et des appels d’offres. Le passage à un métré digitalisé représente un véritable levier de performance, à la fois pour la précision des mesures et pour la qualité globale de la construction.

Pour les BET, c’est bien plus qu’un gain de productivité : c’est une transformation durable de leur manière de concevoir et de piloter les projets de bâtiment.

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