Chaux de Saint Astier® : un cap stratégique pour le patrimoine de demain

Acteur de référence dans la fabrication de chaux hydraulique naturelle (NHL), la société Chaux de Saint Astier® dévoile sa feuille de route stratégique 2040, placée sous le signe de l’audace au travers de la raison d’être : « Préserver l’Histoire, Inspirer l’avenir ».

Dans un contexte économique bâtiment très incertain, l’entreprise périgourdine prépare l’avenir pour faire face aux enjeux environnementaux & sociétaux futurs et pour pérenniser avant tout son activité centenaire.

Première étape clé : réussir la mutation industrielle du chaufournier d’ici 2028 par la construction d’une nouvelle usine de production de chaux hydraulique naturelle décarbonée (investissement de 40 M€- soit son chiffre d’affaires), qui permettra de réduire de 25% les gaz à effet de serre d’ici à 2030, d’innover plus largement, ou encore de préserver une partie de son gisement de calcaire.

Visuel 3D nouvelle unité décarbonée Saint Astier® - © CSV ARCHITECTURE

En parallèle, la PME périgourdine étudie et prépare dès maintenant les étapes suivantes d’investissement comme l’ introduction de mix combustible à son process, et technologie de captage CO 2 à plus long terme (2034-2040). Acteur déjà engagé depuis plus de 20 ans dans l’alliance de la chaux et du végétale (chanvre/paille/lin/miscanthus…), l’entreprise continue d’innover dans son offre éco-matériaux (allant aussi bien du liant qu’aux solutions prêtes à l’emploi), pour répondre aux attentes du marché.

Enfin, sur le plan commercial, elle entend renforcer son positionnement de partenaire de confiance auprès de ses clients, en s’appuyant sur la qualité de son accompagnement et son expertise technique reconnue. C’est le cas par exemple avec le partenariat signé fin 2025 sur les solutions de blocs de chanvre avec l’acteur belge ISOHEMP®.

La matérialisation d’une démarche RSE engageante lancée en ce début d’année 2026 vient donc conforter la stratégie de développement du chaufournier et le positionner résolument comme un acteur responsable et exemplaire dans le secteur des matériaux de construction.

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