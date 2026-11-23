Depuis 1989, les Trophées Placo® mettent à l'honneur les métiers du plâtre et les entreprises qui contribuent à faire évoluer les pratiques du bâtiment. Organisé tous les deux ans par le Club Entreprises Placo®, ce concours récompense des réalisations remarquables, témoignant de la maîtrise technique, de la créativité et de l'engagement des professionnels. Pour cette 19e édition, sept distinctions ont été attribuées à travers six projets, mettant en lumière des chantiers aux contraintes particulièrement variées.

Des réalisations qui repoussent les limites de la plâtrerie

Du logement à l'équipement culturel, en passant par les établissements de santé et les bâtiments industriels, les projets primés illustrent la capacité des entreprises à adapter leurs techniques aux exigences de chaque chantier.

Dans la catégorie résidentielle, Minisini Plâtrerie a été récompensée pour la transformation d'une ancienne usine de bonneterie à Saint-André-les-Vergers (Aube). Ce bâtiment industriel de 90 m² a été reconverti en loft contemporain, avec pour principal défi la réalisation de plafonds de grandes portées sous une toiture à géométrie complexe. Le recours au système Stil Prim® P50 a notamment permis de désolidariser les plafonds de la toiture et de répartir les charges sur la charpente métallique existante.

Crédit photos Placo® - photographe Christophe Acker/That Film

Dans la catégorie non-résidentielle, dédiée à la culture, à l'éducation et aux loisirs, Laye Plâtrerie a été distinguée pour le Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu (Isère). Sur ce chantier de plus de 3 800 m², l'enjeu majeur consistait à garantir des performances acoustiques adaptées aux différentes pratiques musicales et artistiques. La technique de la « boîte dans la boîte », associée aux systèmes Megastil® et Stil Prim® Tech, a permis de limiter la transmission des vibrations et des bruits. Des plafonds perforés Rigitone® complètent le dispositif pour maîtriser la réverbération sonore.

Crédit photos Placo® - photographe Christophe Acker/That Film

Autre projet récompensé : la maison médicale communale de Mont-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), réalisée par Parant Plâtrerie Isolation. L'établissement de 529 m² accueille sept cellules médicales. Les solutions Placo® Phonique et Rigitone® contribuent à préserver la confidentialité des consultations et à améliorer le confort acoustique des patients comme du personnel soignant.

Crédit photos Placo® - photographe Christophe Acker/That Film

Le patrimoine et les environnements techniques à l'honneur

La restauration du patrimoine constitue également l'un des temps forts de cette édition. L'entreprise Galoger a reçu le Prix Patrimoine et monuments ou bâtiments historiques, ainsi que le Prix spécial de la presse, pour la rénovation du chœur de l'église de Sainte-Anne-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine).

Édifiée entre 1832 et 1846, l'église nécessitait une intervention minutieuse afin de restituer ses plafonds, corniches et moulures d'origine. L'entreprise a mobilisé des techniques traditionnelles de plâtrerie et de staff, associant travail sur site et préfabrication en atelier. Les plâtres Lutèce® ont notamment été utilisés pour recréer les décors historiques et assurer une continuité esthétique entre les éléments restaurés et les parties anciennes conservées.

Crédit photos Placo® - photographe Christophe Acker/That Film

Le Prix spécial du jury a, quant à lui, récompensé l'entreprise Resor pour le projet œnotouristique de la Maison Champagne Bollinger, à Aÿ-Champagne (Marne). Ce chantier de 22 000 m² présentait des contraintes techniques importantes, notamment en raison d'une hygrométrie pouvant atteindre 80 % dans certains espaces de production. Les plaques Glasroc® H Ocean, associées aux ossatures Hydrostil® et Stil Prim Tech®, ont permis de répondre aux exigences liées à l'humidité et à la durabilité des ouvrages. Les équipes ont également dû composer avec des voûtes, des rampants et des plafonds cintrés, tout en respectant l'architecture existante.

Crédit photos Placo® - photographe Christophe Acker/That Film

Enfin, le Prix spécial du public revient à OLVA pour la réalisation du nouveau siège social et de l'usine Dammann Frères à Dreux (Eure-et-Loir). Cet ensemble de 26 500 m², comprenant espaces de production, stockage, bureaux, restaurant et boutique, associe exigences industrielles et qualité architecturale. Les systèmes Megastil® et High Stil®, les plaques Duo'Tech® 25 ainsi que les plafonds Gyptone® Quattro 41 contribuent notamment au confort acoustique des espaces de travail. Les équipes ont également réalisé des alcôves cintrées de quatre mètres de hauteur dans le restaurant, illustrant la technicité des ouvrages de plâtrerie.

Crédit photos Placo® - photographe Christophe Acker/That Film

Valoriser les métiers et transmettre les savoir-faire

Au-delà de la récompense des entreprises, les Trophées Placo® témoignent de la richesse et de la technicité des métiers du plâtre. Les six projets distingués mettent en évidence la capacité des professionnels à répondre à des contraintes architecturales, acoustiques, environnementales et patrimoniales toujours plus spécifiques.

À travers cet événement, Placo® entend ainsi valoriser l'expertise de ses entreprises partenaires, encourager le partage d'expériences et favoriser la transmission des compétences. Une manière de rappeler que derrière chaque réalisation remarquable se trouvent des savoir-faire artisanaux et techniques essentiels à la qualité des ouvrages et à l'évolution du secteur du bâtiment.

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