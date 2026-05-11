« Droit au beau » : les ambitions pour les quartiers de Paris
1 000 points noirs dans la capitale. C’est ce sur quoi le nouveau maire PS de Paris, Emmanuel Grégoire, veut agir : des espaces publics dégradés, des gares aux lieux touristiques surfréquentés, dont le Champ-de-Mars, ou les quartiers de Château-Rouge et Barbès.
Un plan dédié sera présenté la semaine prochaine, lors du Conseil de Paris ordinaire.
Protéger le patrimoine, créer 80 « cœurs piétons »…
Dans un entretien au Figaro, le lundi 11 mai, l’élu dévoile les contours de ce plan. L’intéressé reconnaît « le mécontentement de beaucoup de Parisiennes et Parisiens sur la qualité de l'espace public ». L’ancien premier adjoint d’Anne Hildago souhaite un « plan pour un droit au beau dans tous les quartiers », visant à poursuivre les « transformations engagées » par sa prédécesseure.
Attention particulière « aux façades, aux sols, au mobilier historique, aux ponts, notamment le Pont des Arts », tout comme le « patrimoine ordinaire » qui fait « l'identité de Paris ». « Exigence de propreté et de confort » oblige, l’élu socialiste se concentrera également sur les « trottoirs, aux chantiers, aux terrasses et aux incivilités du quotidien ».
Autre engagement : la création de 80 « coeurs piétons » dans Paris et l’aménagement « partout où cela est possible, au moins un trottoir ombragé dans chaque rue ». Coup d’accélérateur également sur la piétonnisation des berges de Seine « afin de former une promenade continue de 25 km ». En plus du déploiement de 15 lignes de bus express, « recréer une voie de bus sécurisée » rue de Rivoli fait partie des ambitions du maire de Paris.
M. Grégoire veut aussi augmenter les « places spécialisées » de stationnement automobiles « pour tous ceux pour qui la voiture est un outil de travail et en ont besoin au quotidien ».
Des « politiques d'aménagement de proximité »
Une « déléguée générale au design et à l'esthétique » aura pour mission de décliner ce plan. Emmanuel Grégoire fustige par ailleurs la polémique sur l'absence d'adjoint au patrimoine dans son exécutif de 36 adjoints, alors qu’une « conseillère déléguée au patrimoine », Dominique Kielemoës a été désignée, rattachée à l'adjoint à l'urbanisme, François Vauglin.
Mais surtout, Emmanuel Grégoire entend renforcer « considérablement le rôle des maires d'arrondissement dans les politiques d'aménagement de proximité ». Une manière de tenir sa promesse de devenir un maire « d'hyper proximité ».
Avec AFP
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Aménagement
- Patrimoine
- Paris
- Urbanisme
- Emmanuel Grégoire
- Afficher plus
Ce lien entre maires et géomètres-experts…
À l’approche des prochaines élections municipales, échange avec Séverine Vernet, présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts (OGE). Focus sur cette profession qui accompagne les maires...
PRB CRÉPICHAUX F : enduit à la chaux pour bâti ancien
PRB dévoile CRÉPICHAUX F, un enduit minéral à la chaux aérienne dédié à la restauration du bâti ancien, alliant esthétique, durabilité et savoir-faire patrimonial.
Château de Montreuil : un lieu d’exception près de Nantes
Le Château de Montreuil s’impose comme un lieu unique mêlant patrimoine, confort et sobriété énergétique pour des évènements d’exception près de Nantes.
Gestion des eaux pluviales : Paris présente son nouveau plan
Afin d’éviter l’engorgement du réseau des égouts et les débordements dans la Seine lors d’épisodes de pluies intenses, la mairie de Paris dévoile son nouveau « plan pluie », qui consiste notamment à désimperméabiliser...