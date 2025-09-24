Marmoleum Modular : sol linoléum modulaire pour architectes

Avec Marmoleum modular, Forbo Flooring Systems propose une solution de revêtement de sol souple qui allie créativité, performance technique et engagement environnemental. Conçu sous forme de dalles et de lames au format standard (50×50 cm et 25×100 cm), ce linoléum nouvelle génération permet aux architectes et designers d’intérieur de concevoir des sols sur mesure, à forte valeur esthétique.

Une réponse sur-mesure aux enjeux contemporains

Pensé pour les environnements exigeants, Marmoleum modular se distingue par :

Sa modularité graphique : un éventail de formats et de teintes (plus de 30 références) pour composer des calepinages dynamiques, sectoriser les espaces ou créer des zones de transition visuelles sans rupture.

Son rendu authentique : des finitions inspirées de matériaux naturels — bois, pierre, béton — adaptées aux projets en neuf comme en rénovation.

Son ADN écologique : formulé à partir de composants biosourcés (huile de lin, farine de bois, pigments naturels), ce linoléum est recyclable et contribue à une meilleure qualité de l’air intérieur (classement A+).

Sa robustesse : adapté aux zones à fort trafic, il est protégé par le traitement Topshield pro, qui renforce sa résistance aux chocs, à l’usure et aux taches, tout en facilitant son entretien.

Des usages multiples, une seule solution

Parfaitement adapté aux bureaux, espaces d’accueil, commerces, écoles ou établissements de santé, Marmoleum modular conjugue flexibilité de pose, esthétique maîtrisée et performance environnementale, pour répondre aux cahiers des charges les plus exigeants.

Pourquoi le recommander à vos clients ?

Liberté créative pour une signature architecturale unique

Matériaux naturels, sans compromis sur la durabilité

Confort d’usage, facilité d’entretien et tenue dans le temps

Solution responsable, conforme aux normes HQE, LEED, BREEAM

Faites du sol un élément de design à part entière

Avec Marmoleum modular, donnez à vos projets une dimension à la fois esthétique, fonctionnelle et durable. Un sol qui traduit vos intentions architecturales tout en répondant aux enjeux actuels du bâtiment.



