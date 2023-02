L’architecte créateur de la Cité des Sciences est décédé

L’architecte et urbaniste Adrien Fainsilber, notamment connu pour avoir conçu la Cité des Sciences et de l’Industrie, et sa géode, est décédé le 11 février à l’âge de 91 ans. Il s’était également fait connaître avec l’université de Paris XIII à Villetaneuse, le musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, le musée d’art de Clermont-Ferrand, et le palais de Justice d’Avignon.