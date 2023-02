Quatre mois après l’exposition « Notre-Dame de Paris : l’art de la charpente » présentée sur le salon Batimat 2022, la reconstruction de la cathédrale s’invite cette fois-ci à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. L’établissement ouvrira au grand public, dès ce mercredi 15 février, l’exposition « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs ».

Une immersion dans ce vaste chantier patrimonial - après l’incendie ayant ravagé le monument en avril 2019 -, co-produite avec l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le projet commence lorsque des statues de plus trois mètres, sorties d’une restauration prévue avant l’incendie, ont besoin d’un abri le temps des travaux. La Cité de l’architecture et du patrimoine a été rapidement préssentie.

« Rapidement, j’ai voulu que cette présentation de statues soit transformée en exposition. J’ai proposé tout de suite à l’établissement public, qui a été très volontaire dans cet affaire, pour qu’on puisse donner un peu accès au public à ce contexte de chantier et des métiers d’arts qui sont à l’oeuvre dans Notre-Dame », explique Catherine Chevillot présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Une exposition en trois temps sur le chantier de reconstruction

Nous voici donc entre les murs rouges du musée des Monuments français, rattaché à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Ici, les voûtes métalliques aux influences industrielles côtoient sculptures, peintures, maquettes et documents relatant l’histoire du chantier de reconstruction de Notre-Dame en trois temps.

Documents d'études préalables à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Dans l'ordre : étude d'évaluation, étude de diagnostic, et avis favorable au projet de restauration à l'identique - Crédit photo : V.K

On entre d’abord dans une salle où trône une photo de la nef ruinée par l’incendie. S’ensuivent alors des mois de recherches scientifiques (archéologiques, sociologiques…) ayant abouti au projet de reconstruction à l’identique de l’édifice. Une documentation exposée, mais également des vestiges, tels que des morceaux de charpente calcinée ou bien le fameux coq de la flèche, rescapé de l’incendie.

Vestiges de l'incendie de Notre-Dame de Paris - Crédit photo : V.K/figcaption>

Une partie porte également sur les mesures de protection des ouvriers mobilisés, en particulier contre la contamination au plomb.

Équipements de protection pour les ouvriers de Notre-Dame Paris exposés - Crédit photo : V.K

Vient ensuite une deuxième salle, dont l'agencement fait le pont entre les techniques de construction médiévales et celles appliquées aujourd’hui. Elle révèle certes une transmissions des procédés et savoirs-faire au fil des siècles, bien qu’améliorées par des innovations. Mais surtout, elle montre que « le chantier actuel permet d’avoir des informations sur la construction, notamment sur les agrafes métalliques [qui ont servi à relier des blocs de pierre, NDLR] », relève notamment Isabelle Marquette, conservatrice du patrimoine et responsable de la galerie des moulages et des peintures murales. Le tout ponctué de croquis et travaux d’Eugène Viollet-le-Duc, architecte du 19ème siècle, à qui on doit la flèche de la cathédrale.

Enfin, le clou de l’exposition : un focus sur les restaurations en cours, qui évoluera au fil des travaux de reconstruction. Pour l’inauguration de l’exposition, les visiteurs pourront apprendre sur les chênes français exploités pour la nouvelle charpente ou la restauration de l’orgue. Sans compter le coup de neuf donné aux vitraux et peintures qu’accueille le monument.

Exposition des chênes français utilisés pour la nouvelle charpente de la cathédrale - Crédit photo : V.K

Une vitrine des métiers du bâtiment



« C’était une évidence pour nous qui restaurons Notre-Dame de Paris, de monter une telle exposition en ce début d’année 2023. Car en 2023, nous allons, avec nos architectes et nos compagnons, récolter le fruit de l’immense travail accompli depuis maintenant plus de trois ans », déclare Philippe Jost, directeur délégué général de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.



L’intéressé abonde : « En 2023, nous achèverons les nettoyages intérieurs de la cathédrale, nous achèverons la reconstruction des voûtes effondrées et nous verrons les charpentes et la flèche de Viollet-le-Duc, s’élever dans le ciel de Paris. Et nous avancerons ainsi résolument vers l’ouverture de la cathédrale, en 2024, l’objectif qui nous mobilise tous et qui a été fixé par le président de la République en 2019 et qui répond à l’impatience des fidèles et visiteurs et amis du patrimoine du monde entier ».

Mais au-delà d’être un rendez-vous pour les férus d’architecture gothique, du Moyen-Âge ou du patrimoine de toute époque, l’exposition « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs » tend à valoriser les métiers du compagnonnage et des métiers d'art.

Des vidéos valorisent les métiers des ouvriers mobilisés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, allant du serrurier au facteur d'orgue - Crédit photo : Adobe Stock

« C’est une des missions de l’établissement public. Il est maître d’ouvrage, mais sa deuxième mission inscrite dans la loi, c’est de valoriser les métiers mobilisés et susciter des vocations », rappelle Lisa Bergugnat, responsable de la programmation et de la médiation culturelle de l’exposition.

Susciter des vocations notamment chez les plus jeunes, alors que le secteur du bâtiment est confronté à des tensions en recrutement.

L'exposition sera d'ailleurs gratuite pour les moins de 25 ans.