La gare d'Austerlitz franchit une étape-clef dans son projet de rénovation

Après cinq ans de travaux, le chantier de rénovation de la gare d'Austerlitz à Paris a enfin atteint une étape cruciale avec le début du démontage des échafaudages. Cette étape marque la fin de la rénovation de la grande halle voyageurs, qui sera entièrement dévoilée en décembre.

La grande halle voyageurs de la gare d'Austerlitz est la deuxième plus imposante de France, juste après celle de la gare de Bordeaux, et son chantier de réhabilitation, le plus ambitieux parmi toutes les grandes gares parisiennes

Avec ses dimensions impressionnantes de 280 mètres de long et ses 15 000 m² de verrière, sa rénovation a nécessité la mise en place du « plus grand échafaudage d'Europe », selon les équipes de Gares et Connexions, la filiale de SNCF Réseau en charge des gares.

Les voyageurs devront toutefois patienter jusqu'en décembre pour admirer la grande halle dans son ensemble, le temps de démonter cette infrastructure colossale.

7 000 m² de commerces et services



Construite dans les années 1860, la gare d'Austerlitz a longtemps été un nœud ferroviaire majeur de la capitale. Cependant, elle a progressivement perdu de son importance au profit d'autres gares, notamment Montparnasse, suite à l'arrivée du train à grande vitesse dans les années 1980.

Bien que la gare d'Austerlitz n'accueille pas de lignes à grande vitesse, elle sert de terminus à la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) ainsi qu'aux trains de nuit à destination de Nice et Tarbes, relancés en 2021. Elle est également un important point de transit pour le RER C et le métro parisien, ce qui en fait « une gare du quotidien » avec une majorité de clients réguliers et peu de « grands départs », selon Patrick Fau, directeur adjoint du projet de rénovation.

Une fois la rénovation de la grande halle achevée, une nouvelle phase de modernisation débutera. L'objectif sera d'améliorer « l’intermodalité et les correspondances avec le RER C, ainsi que les lignes 5 et 10 du métro », tout en développant « 7 000 m² de commerces et de services », explique Jean-Claude Durand, directeur du programme de rénovation.

Le point d'orgue de cette réhabilitation sera l'installation d'un bâtiment en forme de zeppelin à l'intérieur de la grande halle, qui accueillera un restaurant ou des commerces, en hommage aux origines du bâtiment. En effet, pendant la guerre entre la France et la Prusse en 1870, la gare d'Austerlitz servait de lieu d'accueil, pour les ballons militaires, et d'observation.

La modernisation s'achèvera au printemps 2027

Cette modernisation globale du site devrait être achevée au printemps 2027, pour un budget de 400 millions d'euros. Cependant, une première étape du projet doit être terminée juste avant les Jeux olympiques de 2024 afin d'assurer une meilleure liaison entre la gare souterraine du RER et la gare de surface.

« La gare d'Austerlitz accueille actuellement 24 millions de passagers par an, et le projet est conçu pour pouvoir accueillir jusqu'à 30 millions de voyageurs », déclare Jean-Claude Durand, qui confirme l'importance de cette rénovation pour répondre aux besoins croissants des usagers.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock