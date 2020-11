La 19ème édition du Palmarès Architecture Aluminium Technal est officiellement lancée. Le concours cherche à mettre en lumière le matériau aluminium, noble, durable ou esthétique, et contribue à la promotion de l’architecture, de l’innovation et du design.

« À année exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! » Pour la première fois depuis son lancement en 2002, le concours du Palmarès Architecture Aluminium Technal se déroulera sur deux années. Et pour continuer dans cette édition spéciale, Technal parie sur la nouveauté en ouvrant pour la première fois le concours à ses clients fabricants-installateurs implantés en France et dans les pays francophones (Maghreb, Bénin, Cameroun, Togo, Québec…). Cette évolution confirme que le concours souhaite se développer au-delà de ses frontières nationales.

Le seul impératif : il faut que tous les architectes aient réalisé un ouvrage avec des menuiseries en aluminium Technal.

Français ou de pays francophones, les participants ont jusqu’au lundi 15 mars 2021 pour déposer ou compléter leurs dossiers sur le site internet dédié.

Maisons, logements collectifs privés ou sociaux, Établissements Recevant du Public (ERP), ouvrages neufs ou réhabilités, nés de la collaboration entre un architecte, un maître d’ouvrage et un fabricant-installateur... Tous, seront soumis à un jury d’experts indépendants qui récompensera les projets les plus ambitieux dans six catégories :

• Prix HABITER - Logements Collectifs

• Prix HABITER - Logements Individuels

• Prix ÉTUDIER - Culture et enseignement

• Prix TRAVAILLER - Tertiaire, bureaux, equipement public, commerce et industrie

• Prix DÉCOUVRIR - Loisirs et centres sportifs

• Prix RÉHABILITER - Rénovations et extensions

En référence au « Club 4114 » (communauté de passionnés d’architecture qui se retrouvent autour de l’aluminium), le « Prix 4114 » sera également remis au projet qui aura recueilli le plus de votes auprès du club. Une véritable reconnaissance pour l’architecte primé.

De plus, tous les lauréats de cette édition participeront au concours international Technal « WATA 2022 » (World Architecture Technal Awards). Une opportunité unique et professionnelle à saisir !