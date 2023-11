La ville de Tokyo vient d’inaugurer Azabudai Hills, un vaste complexe immobilier situé dans l’arrondissement spécial de Minato. Celui-ci a la particularité d’accueillir le nouveau plus haut gratte-ciel habitable du Japon. Son promoteur, Mori Building, espère y attirer chaque année plus de 30 millions de visiteurs.

La ville d'Osaka, située à l’ouest du Japon, n’est plus la ville détentrice du plus haut gratte-ciel du pays. En plus de fêter l’inauguration du vaste complexe immobilier Azabudai Hills, Tokyo peut désormais se targuer d'abriter le nouveau plus haut building, qui culmine désormais à 330 mètres.

Ce complexe immobilier, situé au cœur de la capitale nippone, est composé de trois gratte-ciel bâtis au milieu d’espaces verts. Parmi eux, le nouveau plus grand édifice habitable du pays. En plus de loger 150 restaurants et magasins ainsi qu’un nouveau musée d’art numérique immersif, Azabudai Hills doit accueillir 20 000 employés de bureau et 3 500 habitants une fois totalement occupé, selon un communiqué du groupe immobilier japonais Mori Building, qui espère y attirer plus de 30 millions de visiteurs par an.

La folie des grandeurs

Cependant, Azabudai Hills ne pourra pas conserver son record très longtemps. La Torch Tower, qui doit être achevée en 2027-2028, culminera à 390 mètres de hauteur, près de la gare de Tokyo. Ce bâtiment ne sera tout de même pas le plus haut de la ville, puisque la capitale du pays accueille également la deuxième plus haute structure du monde, la Tokyo SkyTree, une tour non habitée de radiodiffusion qui culmine à 634 mètres de haut.

Le Japon reste malgré tout loin derrière les sommets atteints par certaines villes asiatiques ou du Moyen-Orient, l’une des raisons principales étant le risque sismique très élevé dans l’archipel nippon. La position géographique du pays oblige les constructeurs à respecter des normes extrêmement strictes et à être par exemple dotés d’une large base pour gagner en stabilité. D’où l’aspect souvent massif des gratte-ciel japonais.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock