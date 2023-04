Le phare de Tévennec fera peau neuve

Perché depuis 1875 sur un rocher à cinq kilomètres de la côte, le phare de Tévennec a été pensé comme un passage maritime direct entre la pointe du Raz et l’île de Sein, dans le Finistère.

Sa construction visait notamment à fluidifier le cabotage croissant des marchandises au 19ème siècle. L’édifice a été témoin de tous ces flux mais aussi de naufrages. À tel point que la légende bretonne le décrit comme maudit. 23 gardiens se sont d’ailleurs succédés sur le rocher en 35 ans, avant son automatisation en 1910, ce qui a valu au monument le titre de pire phare de France.

Mais cela devrait changer dès fin avril prochain, date à laquelle commencera le chantier de rénovation du phare pour une fin prévue en 2024.

« Le chantier vise à sauver le bâtiment »

« C’est un chantier qui est complètement atypique de par son environnement et du fait que c'est une maison sur un caillou. L'aspect logistique relève d'un challenge pour les équipes », a déclaré Sandrine Rolland, directrice des Ateliers DLB, spécialisés dans la restauration de Monuments historiques.

Constitué d’une tour carrée de 11 mètres de haut et d’une maison d’habitation, pour une hauteur au-dessus de la mer de 30 mètres environ, le phare de Tévennec montre des risques d’effondrement de la toiture ou du plancher dans la maison, pouvant entraîner toute la structure dans sa chute. « Le chantier vise à sauver le bâtiment. On est vraiment dans de la sauvegarde proprement dite », a décrit Jean-Charles Caraes, directeur des travaux.

Travaux pour lesquels les Ateliers DLB auront pour mission de remplacer la charpente et le plancher, de fin avril à fin septembre. « Si ça avait été un chantier à terre, il aurait été terminé en un mois et demi », expose Jean-Charles Caraes. « Mais on sait bien que ça peut prendre six mois en fonction des conditions météos », poursuit-il.

La rénovation des poutres par hélitreuillage

Afin de faciliter le travail des charpentiers sur cet îlot difficile d’accès, une base vie de 15 m2, capable d’accueillir quatre personnes avec cuisine, douche et WC. Les Ateliers DLB ont également installé une plateforme en guise d’héliport, dans le but d’acheminer hommes et matériaux sur le chantiers, notamment les 13 poutres en chêne de 300 kilos chacune, devant être hélitreuillées sur place.

En parallèle, une nouvelle toiture en cuivre sera installée par Aubert Couvertures. Sans compter la sécurisation des échelles et des gardes-corps, la réfection des menuiseries extérieures, le ravalement, ainsi que la modernisation du feu, gérés normalement par la subdivision des phares et balises de Brest.



Le tout pour un budget total de 600 000 euros, avec le soutien du fonds d'intervention maritime, créé par le ministère de la Mer. À savoir que le projet a été proposé par la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest (DIRM NAMO), en collaboration avec la direction régionale des Affaires culturelles (DRAC).

Cette rénovation globale du phare de Tevennec vient compléter le chantier de sa coupole en 2018.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock